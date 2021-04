Region Hovedstaden vil mandag vaccinere 30.000 borgere

Mandag den 12. april skal vaccinationssystemet i Region Hovedstaden tryktestes. Vaccinationscentre og praktiserende læger i regionen vil forsøge at vaccinere over 30.000 borgere ved en såkaldt storskala-vaccination.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse. Også landets andre regioner vil teste deres vaccinationssystemer mandag med en forøgelse af antallet af vaccinationer på en enkelt dag.

Vaccinationscentrene i Region Hovedstaden er klar til testen, lyder det fra Helene Bliddal Dørssing, konstitueret vicedirektør i Region Hovedstadens Akutberedskab.

- Vi udvikler hele tiden arbejdsgangene i vaccinationscentrene, og jeg glæder mig til, at vi igen skal afprøve det i stor skala.

- Regionen har syv vaccinationscentre, og vi deler erfaringer på tværs af centrene, både hvad angår kommunikation, afvikling af kø, tekniske udfordring, indretning af lokaliteter, siger Dørssing i pressemeddelelsen.

Det er første gang, at alle regionens vaccinationscentre er med i en storskala-vaccination. Et nyt lokalt vaccinationssted i Helsingør Kommune tages i brug på dagen for storskala-vaccinationen.

Borgerne, som møder op ved vaccinationscentrene på mandag, vil blive tilbudt coronavaccinen fra medicinalvirksomhederne Pfizer og BioNTech.

Samtidig vil de praktiserende læger i Region Hovedstaden vaccinere 4000 borgere med vaccinen fra Moderna.

Muligheden for storskala-vaccinationen vækker glæde hos regionsrådsformand Sophie Hærstop Andersen (S).

- Det er super positivt, at over 30.000 borgere i hovedstadsregionen bliver vaccineret på én enkelt dag, for det mindsker deres risiko for at blive smittet med corona.

- Samtidig er det et rigtigt vigtigt skridt for genåbningen af samfundet, siger hun i pressemeddelelsen.

Region Hovedstaden oplyser, at der stadig er ledige vaccinationstider til mandag den 12. april for de borgere, som har modtaget en vaccineinvitation.

Sidste gang regionen afholdte en massevaccination - som fandt sted den 26. februar - blev i alt 7500 borgere vaccineret. Det skete i Øksnehallen.