Region Hovedstaden vedtager undersøgelse af 112

Det er stort flertal i regionsrådet, som har besluttet, at en "tilbundsgående" undersøgelse skal finde sted.

Regionsrådet har også besluttet, at den eksterne lægeekspert Mads Koch Hansen, som har et indgående kendskab til akutområdet, skal hjælpe til.

Adspurgt om hvorvidt en fuldstændig ekstern undersøgelse vil fremstå mere troværdig, svarer formanden for Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj (S):

- Det synes jeg på nuværende tidspunkt ikke, der er behov for. Lige nu er der behov for, at der bliver lavet en hurtig afklaring af problemerne.

- Det er vigtigt for mig, at der kommer en afklaring hurtigst muligt, for der skal være tryghed omkring 112.

Ifølge Lars Gaardhøj tegner der sig allerede nu et billede af, hvilke udfordringer, der skal løses.

- Det er tydeligt, at når folk har ringet ind til 112, har der ikke været nok personale til at tage telefonerne. Så noget tyder på, at vi skal ansætte flere.

- Vi skal også kigge på arbejdsmiljøet, så vi kan fastholde de dygtige medarbejdere, vi har. For mange af dem har forladt os.

Regionrådsformanden lægger ikke skjul på, at sagen skaber bekymring blandt folk.

- Jeg håber ikke, folk har mistet tilliden til 112, men det er klart, at folk bliver bekymrede.

- Når man ringer 112 skal man være sikker på, at man får hjælp hurtigst muligt, og derfor tager vi det her meget alvorligt og forsøger at finde løsninger.

Regionsrådet har vedtaget, at en rapport skal være klar til politikerne i Forretningsudvalget 5. oktober.

Berlingske har den seneste tid afdækket problemer med opkald til 112 i regionen.

Tusindvis af opkald går tabt, når alarmopkald viderestilles fra Hovedstadens Akutberedskab til regionens vagtcentral.

Ifølge mediet har ledelsen i beredskabet kendt til problemet i over to år.