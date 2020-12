Region Hovedstaden udskyder operationer til sidst i januar

Region Hovedstaden forlænger aflysningerne af planlagte operationer og behandlinger yderligere til 25. januar på grund af coronapres.

Det fremgår tirsdag af en pressemeddelelse fra regionen.

Behandlingerne var oprindeligt udskudt til 11. januar.

Men det høje indlæggelsestal i hovedstadsområdet får nu regionen til at udskyde operationerne yderligere to uger.

Antallet af isolationspatienter med corona er tirsdag 476 og intensivpatienter med covid-19 ligger på 56 i regionen.

I alt er der 900 indlagte med corona i Danmark tirsdag. Med andre ord står Region Hovedstaden for over halvdelen af alle indlæggelser.

Det oplyses, at der også kan blive brug for at se på planlagte operationer for kræft og hjertesygdom.

- Hvis der er steder på hospitalerne, hvor vi stadig kan behandle, så gør vi naturligvis det. Vi skal ikke have flere mennesker, der venter på en behandling end allerhøjest nødvendigt, siger lægefaglig koncerndirektør Dorthe Crüger.

Hun oplyser, at regionen kan blive nødt til at sende patienter til Region Syddanmark eller Midtjylland, da der er "lidt mere luft" der, end på sygehusene på Sjælland.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp (S) fortæller, at det ikke er sengepladser, man lige nu mangler.

- Vi mangler medarbejdere. De mange patienter i isolation kræver flere ansatte per patient, siger hun.

Hun opfordrer derfor borgere til at se så få som muligt - specielt til nytårsaften.

- Vi skal passe på de syge. Og vi skal passe på personalet, som lige nu er meget presset. Situationen er nu så alvorlig, så jeg synes, at man skal overveje at begrænse gæstelisten til en håndfuld, siger hun.

Det var 16. december, at regionen udskød operationer og behandlinger første gang. Dengang var der 260 indlagte på hospitalerne i regionen.

Det tal er dermed steget med 216 på 13 dage.