Region Hovedstaden udskyder alle planlagte behandlinger

Region Hovedstaden udskyder alle kontroller, behandlinger og operationer, der ikke er tvingende nødvendige, fra 21. december og tre uger frem.

Det skyldes den seneste tids stigning i antallet af indlagte patienter. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse onsdag eftermiddag.

Nyheden kommer, efter at Region Hovedstaden tidligere onsdag kunne oplyse, at der var 260 indlagte på regionens hospitaler. Det er en stigning fra 166 for bare fem dage siden. Det svarer til en stigning på 57 procent.

- Desværre ser vi, at indlæggelsestallet fortsætter opad i raketfart.

- Så af hensyn til vores personale og de covid-syge, så er vi nu nødt til at skride til denne drastiske nedlukning af de planlagte behandlinger, siger Dorthe Crüger, lægefaglig koncerndirektør i Region Hovedstaden, i pressemeddelelsen.

På Twitter opfordrer Sophie Hæstorp Andersen (S), regionsrådsformand i Region Hovedstaden, borgerne i regionen til at stå sammen om at få bragt smitten ned.

- Vi kan ikke være bekendt, hvis vi ikke hver især gør, hvad vi kan.

- Bliv hjemme. Drop alle aftaler, som ikke er helt nødvendige, skriver hun i sit tweet.

Allerede tirsdag valgte Region Hovedstaden at udskyde op mod 40 procent af ikke-akutte behandlinger. Her var forklaringen ligeledes, at det skulle give plads til et stigende antal indlagte med coronavirus.

Men af hensyn til hospitalernes personale og de coronasmittede tages der altså nu et yderligere skridt i forhold til at sikre nok kapacitet på hospitalerne.

- Vi står i en nødsituation. Det er nu, vi trykker på den store knap.

- I går sagde jeg, at det var, som om coronatropperne stod uden for byen. Nu er de helt sikkert rykket ind, og vi er nødt til at udskyde alle de behandlinger, der ikke er akutte og livstruende, siger Dorthe Crüger fra Region Hovedstaden.

De seneste dage har landet som helhed oplevet de højeste smittetal på daglig basis under hele epidemien. Så sent som onsdag har der i løbet af det seneste døgn været 3692 nye smittetilfælde. Det er rekord.