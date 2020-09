Region Hovedstaden opfordrer til begrænset hospitalsbesøg

Det oplyses i en pressemeddelelse.

Henstillingen træder i kraft med det samme og gælder indtil andet oplyses. Den gælder ikke ved kritisk sygdom og børn.

- Jeg er rigtig ked af, at vi nu står i en situation, hvor vi må bede patienterne om, at der kommer færre besøgende ind på vores hospitaler, men det er en kritisk periode i pandemien lige nu i hovedstadsområdet.

- Derfor må vi gøre, hvad vi kan, for at få den her opblussen i smitten under kontrol igen, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) i meddelelsen.

Patienter opfordres til kun at tage højest én ledsager med ved eksempelvis hospitalsbesøg og -konsultationer.

Hvis man skal indlægges, bliver man også bedt om at vælge én fast pårørende til besøg i hele indlæggelsesperioden. Der henstilles samtidigt til, at besøgene holdes korte.

Region Hovedstaden følger situationen løbende og er parat til at ændre opfordringen, hvis situationen ændrer sig.

Tirsdag blev der indført nye restriktioner i 18 kommuner på grund af stigende smitte med coronavirus.

Det gælder blandt andet Odense Kommune, Københavns Kommune og en række kommuner omkring hovedstaden.

Det fik tirsdag Odense Universitetshospital til at meddele, at man ville begrænse adgangen for pårørende, så kun én fast pårørende eller ledsager får adgang til hospitaler eller indlæggelser foreløbigt frem til og med 22. september.

Men ved kritisk sygdom, døende eller børn er man som pårørende ved Odense Universitetshospital undtaget.

I Odense vil virtuelle muligheder for at inddrage pårørende i patient-behandling blive taget i brug visse steder. Region Hovedstaden oplyser ikke noget om, hvorvidt det vil blive en mulighed på hospitaler i regionen.