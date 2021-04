Region Hovedstaden åbner venteliste til overskudsvacciner for alle

Hidtil har det kun været personer, som har fået en vaccineinvitation, der kunne skrive sig på listen.

Det er de ældste borgere på listen, som vil blive prioriteret først til at få en vaccine.

Tiltaget skal gøre, at regionen undgår, at vacciner går til spilde. Det fortæller Helene Bliddal Døssing, som er konstitueret vicedirektør i Akutberedskabet i Region Hovedstaden.

- Vores opgave er at sikre, at ingen vacciner skal gå til spilde. Siden marts har alle med en invitation kunnet skrive sig op, og vi har set, at der nu er færre, der skriver sig på. Derfor åbner vi for, at dem uden invitation også får muligheden, siger hun.

Hun understreger, at regionen aldrig har stået med restvacciner, som måtte smides ud, fordi den manglede nogle at vaccinere.

Der er i gennemsnit mellem en og fem vacciner tilovers hver dag fra de store vaccinationscentre i regionen, der kan vaccinere op mod 6000 borgere om dagen.

Derfor er det meget få på listen, der dagligt vil få muligheden for at få en vaccine. Men Helene Bliddal Døssing understreger, at tilbuddet også stiller krav til dem, der ønsker en restvaccine.

Bliver man ringet op, skal man nemlig kunne møde op på et vaccinationssted inden for 30 minutter.

Og så skal man skrive sig på dagligt inden klokken 13.10 for at tilkendegive, om man ønsker at få en overskudsvaccine. Navnene på listen bliver slettet hver dag.

Alle fem regioner har en ordning for distribuering af overskudsvacciner. I Region Syddanmark kan alle borgere over 60 år skrive sig på venteliste, mens det i Region Nordjylland ligesom i Hovedstaden er muligt for alle at skrive sig på.