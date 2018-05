Regeringsudspil skal skaffe arbejdskraft fra udlandet

- Vi præsenterer i løbet af de næste par måneder et udspil med bedre vilkår for at tiltrække udenlandsk arbejdskraft, siger Troels Lund Poulsen.

- Det er min klare forventning, at Socialdemokratiet, som før har haft regeringsmagten og også dengang var indstillet på at give virksomhederne muligheder for at få arbejdskraft, nu vælger den ansvarlighed, der skal til.

Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet har gjort det svært for udlændinge at få arbejde. De har hævet loftet for årsløn til udlændinge, påpeger Troels Lund Poulsen.

Der mangler hænder, viser tal fra Styrelsen for Rekruttering og Arbejdsmarkeds database. Det skriver Jyllands-Posten.

Der er så stor mangel, at det er svært at hente folk fra andre brancher eller regioner. Og systemet har kun "begrænsede" muligheder for at hjælpe. I 142 andre job er der "mangel".

Dansk Industri (DI) peger på flaskehalse.

- Manglen på arbejdskraft bliver kun værre, siger underdirektør i DI Steen Nielsen.

Faglige topfolk er uenige. Dansk Metals formand, Claus Jensen, afviser, at der generelt er flaskehalse ligesom 3F's formand, Per Christensen, og Jørgen Rasmussen, som er formand for Dansk El-Forbund.

Spørgsmål: Kan vi få stærkt stigende arbejdsløshed?

- Intet tyder på, at vi står over for en dramatisk finanskrise, som vi så for ti år siden. Men vi begynder at mangle hænder. Og det oplevede vi også i 2006-2007, inden vi blev ramt af finanskrisen, siger Troels Lund Poulsen til Ritzau.