Regeringskrise ser ud til at føre til aprilvalg i Grønland

Det bliver tirsdag drøftet på en ekstraordinær samling i parlamentet Inatsisartut, som oprindeligt var indkaldt på grund af et efterslæb som følge af coronavirus og travlhed.

Det er partierne Inuit Ataqatigiit, Demokraatit, Partii Naleraq og Atassut, der står bag ønsket. De foreslår at lægge valget 6. april, hvilket er samme dag som kommunalvalget.

Det er tirsdag sidst på eftermiddagen endnu ikke vedtaget, at der skal udskrives valg. Men regeringspartiet Siumut har tilsluttet sig ønsket, og landsstyreformand Kim Kielsen takker for samarbejdet siden det seneste valg i 2018.

- Uanset hvad der sker, skal vi ikke være kede af det og hænge med mulerne, men respektere flertallets holdning, siger Kim Kielsen ifølge tolken under vintersamlingen.

Kim Kielsen sidder som landsstyreformand, på trods af at han i november mistede posten som formand for Siumut.

Siumut står ifølge målinger til at gå tilbage og miste posten som regeringschef. Partiet har forsøgt at afværge valget og har peget på, at kommunalvalget vil blive overskygget af valg til Inatsisartut.

Siumut partiformand, Erik Jensen, oplister under vintersamlingen i tinget en række "forbedringer" på områder for sundhed, fiskeri, ældre og turisme, som nu må udskydes på grund af valget.

- Vi kan ikke gennemføre de gode ting, vi havde på bordet. Nu skal vi have valg til Inatsisartut, siger Erik Jensen.

Ingen har talt imod forslaget om at udskrive valg, da det blev fremsat i parlamentet.

Der er dog ifølge det grønlandske medie KNR blevet stillet to ændringsforslag til loven.

Det første drejer sig om datoen for valget. Aqqaluaq B. Egede fra Inuit Ataqatigiit mener ikke, at den tiltænkte valgdato - den 6. april - kan komme på tale, fordi der i forvejen afholdes kommunalvalg den dag.

Regeringen Naalakkersuisut er desuden kommet med et forslag, der skal sikre, at valget kan afholdes på en coronavenlig måde.

Begge ændringsforslag skal behandles, før loven om at udskrive valg kan stemmes endeligt igennem.

Ved valget skal der vælges 31 medlemmer til Inatsisartut. Det næste valg skal være afholdt senest i 2022.