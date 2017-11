Regeringskommission ser behov for flere ledere

For mange ledere i det offentlige har for mange medarbejdere under sig. Det er en af de foreløbige konklusioner fra den ledelseskommission regeringen har nedsat for at øge kvaliteten af ledere i det offentligt.

Det skriver Politiken.

- Generelt set ser det fint ud mange steder, men vi ser også mange tilfælde, hvor ledere har 75-100 ansatte under sig.

- Det er meget svært at være en god leder for så mange mennesker, siger Allan Søgaard, formanden for kommissionen.

En undersøgelse blandt ledere i det offentlige foretaget af kommissionen viser, at ledere på ældreområdet gennemsnitligt har 32 medarbejdere under sig, mens tallet for sundhed og psykiatri ligger på 24.

Lavest er antallet i forsvaret og politiet med 14, mens "generel offentlig administration" ligger på 15.

Allan Søgaard siger for egen regning, at han mener 30 er et maksimal antal, ledere kan have under sig.

- Jeg kan da godt se, at det er besværligt at afholde mere end 30 mus-samtaler om året, hvis man er leder.

- Men jeg håber ikke, at antallet af mus-samtaler står som det eneste eller vægtigste argument. Så risikerer vi at overse, hvad god ledelse er, hvis vi forsøger at tælle os frem til det, siger lektor ved CBS Niels Thyge Thygesen til Politiken.

Innovationsminister Sophie Løhde (V) holder tilbage med kommentarer, så længe kommissionens arbejde ikke er afsluttet. Hun siger dog, at den offentlige sektor er "for kompleks" til at sætte et tal på, skriver Politiken.

Det offentlige bliver sjældent kritiseret for at have for ledere. Debatten har de sidste mange år handlet om, at der er blevet flere akademikere og færre, der udfører den egentlig opgave.

Tal fra Danmarks Statistik viste i starten af året, at der siden 2010 er blevet 57.000 færre ansatte med en erhvervsuddannelse i kommunerne mens der er blevet 22.000 flere med en lang, videregående uddannelse.

Det samtidigt med, at antallet af ansatte i kommunerne generelt faldt med 35.000 til lidt over 415.000.

- Jeg synes generelt, at diskussionen om kolde og varme hænder er forfejlet. God ledelse er afgørende for at skabe den bedste og mest effektive brug varme hænder, siger Allan Søgaard.