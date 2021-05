Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) var tirsdag i samråd om regeringens planer om at lave et modtagecenter uden for EU. Visionen står også nævnt i en aftale med Rwanda. (Akrivfoto)

Regeringens planer om modtagecentre nævnes i Rwanda-aftale

En aftale med Rwanda inkluderer blandt andet en passage om et dansk ønske om modtagecenter uden for EU.

Regeringens vision om at behandle asylansøgere uden for Europa står skrevet ind i den ene af de to aftaler, som to ministre har underskrevet med Rwanda.

Det fremgår af aftaleteksten, som Udenrigsministeriet onsdag har fremlagt.

I en slags forord til selve aftalen står der:

- Danmark forpligter sig til at finde nye og bæredygtige løsninger på de nuværende migrations- og flygtningeudfordringer, som omhandler oprindelsesland, transit og endemål.

Længere nede i teksten noteres det, at:

- Det er den danske regerings vision, at behandlingen af asylansøgere bør finde sted uden for EU med det formål at bryde den negative incitamentstruktur i det nuværende asylsystem.

Selv om regeringens vision er nævnt, står der intet i aftalen, om hvorvidt et modtagecenter skal ligge i Rwanda.

De to aftaler med Rwanda er ikke-bindende juridisk og beskrives i aftale-teksten som en rammeaftale. Den berører en række punkter, hvor Danmark og Rwanda kan samarbejde.

Det inkluderer blandt andet en aftale om, at Danmark vil finde penge fra sine asyl- og migrationsområde til at finansiere eventuelle samarbejdsområder.

Det står også nævnt, at Danmark kan bidrage med teknisk assistance til Rwanda såsom udstyr, håndtering af id-kontrol og registrering af biometrisk karakter - eksempelvis fingeraftryk.

Regeringen har tidligere formuleret, at den håber at etablere såkaldte modtagecentre i andre lande, hvor asylansøgere kan befinde sig, mens deres sag behandles.

På et samråd tirsdag sagde udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), at der er omkring fem til ti lande, som regeringen har en dialog med om de planer. Han ville dog ikke sige hvilke.

Han uddybede også, at et land, der eventuelt skal rumme et dansk modtagecenter, skal overholde menneskerettighederne men ikke nødvendigvis behøver være demokratisk, "som vi forestiller os det."

Aftalerne med Rwanda blev kendt ved, at Rwandas udenrigsministerium skrev et opslag på Twitter om besøget fra Mattias Tesfaye og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen (S), der er den anden minister, som har underskrevet aftalerne.