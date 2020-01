Regeringens plan om overvågning får kritik: Man har ret til privatliv

Men lovforslagene, som knytter sig til regeringens trygheds- og sikkerhedspakke, vil være et alvorligt indgreb i retten til at bevæge sig frit, lyder det i flere høringssvar.

For at bekæmpe bekæmpe kriminalitet og fremme trygheden vil regeringen give politiet, private og kommuner øget adgang til tv-overvågning.

Kritikken kommer blandt andet fra IT-Politisk Forening, som arbejder for at mindske overvågning i samfundet.

- Den massive tv-overvågning i det offentlige rum, som lovforslaget giver mulighed for, udgør efter IT-Politisk Forenings vurdering et særdeles alvorlig indgreb i borgernes grundlæggende rettigheder, herunder retten til privatliv og databeskyttelse, retten til at bevæge sig frit, lyder det blandt andet i foreningens høringssvar.

Ud over øget brug af tv-overvågning fra både politiets, kommunernes og privates side indeholder regeringens plan mere automatisk registrering af nummerplader og bedre adgang for politiet til at tage billeder af personer i det offentlige rum.

Institut for Menneskerettigheder vurderer, at tiltagene vil øge presset på borgernes personlige frihed.

- Instituttet savner i udkastet overvejelser om, at tv-overvågning skal gennemføres, så det virker mindst muligt indgribende for den enkelte borger, skriver Institut for Menneskerettigheder i sit høringssvar.

- Det gælder blandt andet princippet om, at tv-overvågning normalt bør begrænses mest muligt, så der for eksempel ikke sker overvågning hele døgnet, hvis det ikke er nødvendigt af hensyn til formålet.

Med lovudkastet foreslår regeringen, at det bliver obligatorisk for både private og offentlige myndigheder at registrere sig i politiets register over overvågningskameraer. Det, der hedder Polcam.

Det skal gøre det lettere for politiet at få afgang til overvågningsvideoerne, når de efterforsker en sag. Det vil dog øge risikoen for misbrug, bemærker instituttet.

- Selv om der er fordele ved et obligatorisk register, indebærer det også en øget adgang til misbrug og sikkerhedsbrud, som gør det nødvendigt at regulere, hvem der har adgang til registeret og under hvilke betingelser, står der i høringssvaret.

Politiet kan få frit slag til at anvende alle offentlige og private danske overvågningskameraer i forbindelse med efterforskning, hvis regeringens forslag til en sikkerhedspakke bliver vedtaget.

Tænketanken Justitia sætter spørgsmålstegn ved, om den udvidede adgang til tv-overvågning er så effektivt, at det er proportionelt med indgrebet i borgernes frihedsrettigheder.

- Dette må særligt ses, i lyset af at det ikke ses dokumenteret, at øget overvågning har en præventiv virkning ved voldsforbrydelser, skriver Justitia i sit høringssvar.

- Der er ligeledes en risiko for, at lovinitiativer som dette kan bane vejen for, at overvågning også indføres på andre områder og kriminalitetstyper end dem, der nu er tilsigtet med lovforslagene.