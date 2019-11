Regeringens nye børnetilskud forbigår 5200 fattige børn

Regeringen og dens støttepartier har aftalt at indføre et kontant tilskud, der skal hjælpe børn, der betegnes som fattige.

Det skriver Jyllands-Posten.

For mens familier, der er på integrationsydelse eller ramt af kontanthjælpsloftet, hver måned vil få et ekstra tilskud på cirka 550-700 kroner per barn, gælder det ikke familier, der alene er ramt af den såkaldte 225-timers-regel.

Reglen betyder, at blandt andet kontanthjælpsmodtagere, der arbejder mindre end 225 timer om året, bliver trukket i deres kontanthjælp eller mister den helt.

Ifølge en ny opgørelse fra Beskæftigelsesministeriet vil cirka 2800 familier med 5200 børn gå glip af det nye tilskud.

De er ellers ifølge børneorganisationer og en ekspert lige så udsatte, som de familier, der får adgang til den nye hjælp.

- Det er helt uforståeligt. Børn i familier, hvor forældrene er ramt af 225-timers-reglen, lever også i børnefattigdom, siger Red Barnets generalsekretær, Johanne Schmidt-Nielsen, til Jyllands-Posten.

Også Børnerådet, Børns Vilkår og Mødrehjælpen kritiserer, at disse familier ikke får glæde af det nye tilskud.

Morten Ejrnæs, der er lektor emeritus ved Aalborg Universitet, har forsket i udsatte grupper i Danmark. Han kalder det "meget vilkårligt", at børnefamilier ramt af 225-timers-reglen ikke får adgang til tilskuddet.

- Der er intet, som tyder på, at behovet for hjælp skulle være mindre i de familier. Faktisk er familier, der er ramt af 225-timers-reglen, blandt de allerfattigste, siger han til Jyllands-Posten.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) afviser, at børnetilskuddet gives vilkårligt.

- Vi negligerer ikke, at de familier har store udfordringer. Men de er vurderet til at kunne arbejde 225 timer om året, og gør de det, slipper de for at få reduceret deres ydelse, siger han.

- Det er aldrig nemt at lægge et snit, men det er gjort med åbne øjne, vel vidende at det er en midlertidig løsning.