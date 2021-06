Regeringens forhandlinger med regionerne står i stampe

I stedet står forhandlingerne nu i stampe, og der er ikke aftalt nye møder mellem parterne ifølge Ritzaus oplysninger.

- Der er ikke grundlag for at indgå en økonomiaftale, så forhandlingerne med regeringen er sluttet for i dag, skrev Danske Regioner på Twitter tirsdag aften.

Siden maj har de forhandlet om økonomien for regionerne, der blandt andet driver de offentlige sygehuse. Parterne er langt og enige om mange emner, men er uenige om de endelige tal på centrale områder.

Regeringen er gået med til at dække det demografiske træk, hvilket er et begreb, der dækker over stigende udgifter som følge af flere ældre.

Det vil koste omkring en milliard kroner ifølge Finansministeriet, men regionerne vil også have dækket udgifter til stigende medicinpriser, ny teknologi og efterspørgslen efter et stadigt bedre sundhedsvæsen.

Det vil koste 2,1 milliarder kroner ifølge regionerne, men regeringen er uenig i behovet.

Det er kommunalvalg til november, og sundhedspersonalet har stået i frontlinjen under coronakrisen, påpeger regionerne. Derfor er forventningerne høje.

Under corona har milliarder flydt til hjælpepakker og andet. Men regeringen påpeger, at det var engangsudgifter, og bebuder nu det første opgør med den måde at tænke på efter krisen.

Derfor er fronterne trukket hårdt op.

Regionerne vil desuden gerne have flere penge til at dække fremtidige coronaudgifter, men regeringen mener, at de penge skal findes inden for de fire milliarder kroner, som allerede er fundet.

Ifølge regionerne klinger argumenterne hult, når Socialdemokratiet taler om at "sætte velfærden først".

Regeringen har på den anden side ikke travlt med at indgå en aftale. En central kilde påpeger over for Ritzau, at et scenarie kunne være, at der blev indgået en aftale med kommunerne først, hvorefter der indkaldes til nye forhandlinger i næste uge.

Ingen af parterne har lyst til at kommentere forhandlingerne, da de stadig pågår.