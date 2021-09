Regeringens dagpengeudspil splitter fagforeninger

Men på den anden side var det ikke på ønskelisten, at dagpengesatsen for nyuddannede - den såkaldte dimittendsats - skulle mindskes.

Det siger Lizette Risgaard, formand for FH, der repræsenterer 1,3 millioner danske lønmodtagere.

- Højere dagpenge i de første tre måneder har vi ønsket rigtig længe, for der er ingen tvivl om, at vores flexicurity-system er blevet dårligere gennem mange år, siger hun.

At unge nyuddannede til gengæld skal skæres med over 4000 kroner om måneden i dagpenge, er dog ikke FH's bud på at få nyuddannede i arbejde.

- Jeg mener, at det handler om, at alle de unge, der dimitterer, skal vi have arbejdsgiverne til at ansætte. Og så skal vi have alle uddannelsesinstitutionerne og universiteterne til ikke at uddanne til arbejdsløshed.

- Vi skal have ansvarliggjort alle uddannelsesinstitutioner og set på, hvorfor det er næsten 25 procent af dem, der bliver uddannet, der er arbejdsløse, når de dimitterer, siger Lizette Risgaard.

Overordnet set er hun dog tilfreds med regeringens reformudspil, der blev præsenteret tirsdag.

- Jeg synes regeringens reformudspil samlet set er rigtig stærk. Med planen får vi flere i job, der kommer flere faglærte, og så kommer vi til at stå bedre rustet til den grønne omstilling.

- Og ikke mindst mindsker regeringens udspil uligheden.

Hos fagforeningen HK, Danmarks næststørste og medlem af FH, kalder man reformudspillet for en "6-1-sejr".

- Det er i særdeleshed forslaget om at hæve dagpengene til 24.500 kroner de første tre måneder af ledighedsperioden, som få mig til at juble, siger Kim Simonsen, formand for HK, i en pressemeddelelse.

Men også her er man ikke fortaler for at sænke dimittenders dagpenge.

- Nu har dagpengesystemet i årevis oplevet nedskæringer og forringelser, så jeg er da ærgerlig over, at man ikke kommer med nye midler til de foreslåede forbedringer, men henter pengene hos de unge, nyuddannede. Det kan dog ikke skygge over, at det samlede resultat er meget flot og overbevisende, siger Kim Simonsen videre.

Hovedorganisationen Akademikerne, der har 28 fagforeninger under sig, kalder skæringen i dimittendsatsen for "generationstyveri".

- Det er under al kritik, at Socialdemokratiet foreslår at skære i de nyuddannedes dagpenge trods gentagne løfter om det modsatte. Regeringen får ikke dagpengesystemet ud af sin krise ved at tage fra nogle grupper og give til andre, siger formand Lars Qvistgaard i en pressemeddelelse.

Han pointerer, at "allerede nu ligger dimittendsatsen på kanten af EU's fattigdomsindikator". Han anerkender desuden heller ikke argumentet om, at "dagpengenedskæringer får de nyuddannede hurtigere i job".