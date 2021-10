Regeringen vil undtage selvstændige fra nye barselsregler

Selvstændige erhvervsdrivende skal ikke være omfattet af nye regler om øremærket barsel til mænd.

Det er ifølge DR regeringens udgangspunkt under igangværende forhandlinger på Christiansborg om, hvordan et EU-direktiv om øremærket barsel til mænd skal udmøntes.

- Der er nogle særlige vilkår for selvstændige, som gør, vi ikke synes, de skal omfattes, siger beskæftigelsesordfører for Socialdemokratiet Henrik Møller til mediet.

Den eksisterende lovgivning skal ændres, efter et EU-direktiv har pålagt alle medlemslande at øremærke minimum to måneders barsel til begge forældre.

I september kom arbejdsmarkedets parter med et forslag, der vil øremærke 11 ugers barsel til hver forælder for at leve op til de nye EU-regler.

Den model forhandler regeringen og Folketingets partier om lige nu.

Det kan godt lade sig gøre at lave særlige regler for selvstændige. EU-direktivet omfatter nemlig kun lønmodtagere.

I brancheorganisationen SMVDanmark er man tilhænger af at gøre en undtagelse for selvstændige.

- Lønmodtagere har et job at komme tilbage til efter barsel. Det vil mange selvstændige opleve ikke at have, hvis de forsvinder i en længere periode, siger politisk chefkonsulent Alexander Neppe til DR.

Partiet Venstre, der er det eneste borgerlige parti, der stadig deltager i de igangværende forhandlinger, deler regeringens ønske om at undtage selvstændige.

Det gør regeringens støttepartier derimod ikke.

De er ifølge DR lodret imod, at der skal gøres en undtagelse for selvstændige.

- Det handler om, at mænd får samme ret til at være sammen med deres helt små børn. Og det er en ret for børnene at have deres far tæt på. Barnet skelner jo ikke mellem, om far er lønmodtager eller selvstændig, siger Samira Nawa, beskæftigelses- og ligestillingsordfører for De Radikale, til DR.

De nye regler om forældres barsel skal træde i kraft i EU's medlemslande senest til august næste år.