Regeringen vil udvide nordjyske minktiltag til to kommuner

Regeringen vil udvide de ekstra coronatiltag, som i øjeblikket gælder i syv nordjyske kommuner, til to vestjyske kommuner.

De skal også gælde i Holstebro og Ringkøbing-Skjern. Det viser en mail fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sendt til følgegruppen for covid-19 i Folketinget.

Ritzau har set mailen, som dagbladene Ringkøbing-Skjern og Holstebro-Struer sent fredag aften kunne berette om.

- Dette bygger blandt andet på, at der er bekymrende stigning i fund af minkvarianter i positive prøver fra personer med bopæl i disse kommuner, lyder det i mailen.

Ifølge lokalmedierne viser en anden mail, at tiltagene vil blive meldt ud mandag.

I starten af november blev der indført lokale restriktioner i syv nordjyske kommuner med mange minkavlere. Det skete, efter at der på fem minkfarme blev fundet en særlig minkvariant af coronavirusset kaldet cluster 5.

Den frygtedes at kunne være et problem i forbindelse med en kommende vaccine mod covid-19. Derfor blev der frem til 3. december indført lokale restriktioner i syv kommuner.

Allerede mandag blev flere af restriktionerne dog lempet. Der er dog stadig en massetest i gang, ligesom der sker en sekventering af alle positive coronaprøver.

Sekventeringen skal give svar på, hvor udbredt cluster 5 og andre mulige mutationer fra mink er hos mennesker, der er smittet med coronavirus.

Ringkøbing-Skjerns borgmester, Hans Østergaard (V), bekræfter i en pressemeddelelse, at han fredag har holdt et møde med sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og Holstebros borgmester, H.C. Østerby.

Han henviser til, at den præcise indsats vil blive meldt ud mandag. Han siger dog, at den i høj grad vil handle om test, smitteopsporing og selvisolation.

Han forventer ikke yderligere generelle tiltag, som dem der tidligere blev iværksat i Nordjylland.

- Nu skal vi afvente de yderligere informationer, men jeg vil klart opfordre til, at man lader sig teste, så vi kan bryde smittekæderne og få vendt smittetallet, siger han.

Indsatsen er knyttet til fund af minkvarianter i coronaprøver. Her vil myndighederne også melde ud mandag, lyder det fra borgmesteren.

- Det er vigtigt at understrege, at de varianter, der er fundet, ikke er farligere end andre varianter.

- For en sikkerheds skyld er der dog et ønske om at komme alle minkvarianter til livs, og her er vi klar til at byde ind med den hjælp, ministeriet måtte bede om i forbindelse med et testprogram, siger Hans Østergaard.