Regeringen vil tage over 4000 kroner af nyuddannedes dagpenge

Unge nyuddannede uden børn skal have en lavere dagpengesats i fremtiden, hvis det står til regeringen.

Det viser materiale fremlagt ved et pressemøde tirsdag om regeringens reformudspil.

Udspillet "Danmark kan mere I" er blevet præsenteret blandt andre af statsminister Mette Frederiksen (S).

- Nyuddannede har lige fået en god uddannelse. Den skal bruges på arbejdsmarkedet. Ikke i arbejdsløshedskøen.

- Måske man ikke kan få drømmejobbet med det samme. Men det er ikke det afgørende. Det er at skabe værdi, siger Mette Frederiksen på pressemødet.

Dagpengesatsen for nyuddannede dimittender, den såkaldte dimittendsats, skal sænkes til 9500 kroner månedligt.

I dag kan man som nyuddannet modtage 13.815 kroner i dagpenge om måneden.

Har man børn eller er over 30 år, er man berettiget til 15.844 kroner, og det vil regeringen ikke pille ved.

Desuden skal dimittendernes ordinære dagpengeperiode ifølge regeringen reduceres fra to til ét år.

Der skal også stilles sprogkrav, mener regeringen. Nyuddannede, som er tilknyttet arbejdsmarkedet, er dog undtaget. Med forslaget vil regeringen begrænse udenlandske dimittenders adgang til dagpenge for nyuddannede.

Regeringen mener, at unge skal have bedre mulighed for tilknytning til arbejdsmarkedet under deres studietid.

Det skal ske ved at øge det månedlige fribeløb, som der kan tjenes ved siden af ens SU, med 4000 kroner om måneden. I dag er fribeløbet på 13.711 kroner per måned.

To af regeringens støttepartier, SF og Enhedslisten, er imod nedskæringer på dagpengeområdet.

- Det er en rigtig dårlig idé at skære i dimittendsatsen. Det vil få langt færre til at støtte op om vores dagpengesystem, og jeg mener ikke, at det reelt vi øge beskæftigelsen, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr i skriftlig kommentar.

Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen, tilføjer i en skriftlig kommentar:

- Det er for mig at se fuldstændig tåbeligt af socialdemokraterne at komme med et forslag, som vil gøre de nyuddannede meget fattigere og undergrave trygheden på arbejdsmarkedet, som er et fundament for vores velfærdssamfund.