Regeringen vil tage opgør med dyre kviklån

Det fremgår af den aftale, Socialdemokratiet, De Radikale, SF og Enhedslisten indgik i juni, der var baggrund for, at Mette Frederiksen (S) kunne blive statsminister.

Den nye regering har lagt op til at ændre reglerne for kviklån, så færre mennesker havner med en uoverskuelig gæld.

Der har længe været politisk fokus på kviklån, som vurderes at være særligt problematisk for unge.

Politiken skriver tirsdag, at det særligt er unge mænd, som tager kviklån.

Næsten halvdelen af alle kviklån, der blev optaget sidste år, var af mænd mellem 18 og 29 år, og to ud af tre låntagere var mænd.

Det viser en kortlægning af 20.000 Danske Bank-kunders forbrug i 2018, som er lavet af en ph.d.-stipendiat.

Socialdemokratiet og de tre støttepartier har ikke konkret peget på, hvor der skal skrues på kviklån, men står det til SF, skal der blandt andet sættes et loft over de årlige omkostninger i procent - kendt som ÅOP.

- Kviklån er så ødelæggende. Vi kan se, at specielt unge ender i gældsfælder, der er umulige at komme ud af, siger Lisbeth Bech Poulsen, fungerende politisk ordfører for SF.

- Vi har set kviklån med ÅOP-renter på 700 og 1000 procent, og det er simpelthen ikke rimeligt. Det er åger, og det skal vi have sat en stopper for, siger hun.

Ud over loft over ÅOP mener SF, at det skal begrænses, hvor høje ekstrarenter kviklånsudbydere kan tage, hvis man ikke afdrager til tiden. Det er kendt som morarenter.

- Kviklån kan være svære at gennemskue. Selv om man tager et kviklån på et relativt beskedent beløb, så kan de samlede omkostninger blive ekstremt dyre, og derfor er det helt centralt for os, at vi får sat et loft over ÅOP og får kigget på strafrenter, siger Lisbeth Bech Poulsen.

Hun mener desuden, at man skal se på, hvordan der må reklameres for kviklån.

SF har tidligere forslået at sætte et ÅOP-loft på 15 procent, men det kunne partiet ikke få flertal for før valget i juni.

Forbrugerrådet Tænk har tidligere peget på et loft i ÅOP på 20 procent.

Bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, har foreslået et loft på 50 procent.

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) holder sommerferie og kan derfor ikke kommentere regeringens planer på området.

Forhenværende erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) nedsatte i sin tid som minister en arbejdsgruppe, der ser på, hvordan forbrugerne bedst beskyttes i forhold til kviklån.

Erhvervsministeriet oplyser, at gruppen endnu ikke er færdig, men at det ventes at ske efter sommerferien, og at resultaterne vil indgå i regeringens arbejde på området.