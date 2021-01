Regeringen vil styrke virksomheder med 170 milliarder kroner

Regeringen præsenterer fredag et udspil til en låneordning for op mod 170 milliarder kroner. Ordningen skal gavne de virksomheder, der er ramt af nedsat eller ingen omsætning under coronakrisen.

- Det er en alvorlig økonomisk krise, som Danmark stadig befinder sig i.

- Derfor ser vi i regeringen løbende på, hvordan vi fortsat bedst kan hjælpe lønmodtagere og virksomheder, siger skatteminister Morten Bødskov (S) i en pressemeddelelse.

Regeringen vil udvide skattelåneordningen til også at omfatte betalingerne af A-skat og AM-bidrag (arbejdsmarkedsbidrag, red.) i februar og marts. Også store virksomheder skal have mulighed for at bede om lån efter den ordning.

Det skal samlet give virksomhederne cirka 78 milliarder kroner i likviditet.

Regeringen ønsker også at udskyde den ordinære betalingsfrist for A-skat og AM-bidrag i maj i år med fire en halv måned for alle virksomheder. Det giver en anslået likviditet på 28 milliarder kroner til virksomhederne.

Desuden skal der være en ny momslåneordning for små og mellemstore virksomheder for den udskudte og ordinære moms, der står til at skulle betales 1. marts.

Virksomhederne kan rentefrit låne det beløb, som de står til at skulle betale denne dato, og lånet skal betales tilbage senest 1. februar næste år.

Ifølge pressemeddelelsen vil dette tiltag give virksomhederne likviditet for knap 64 milliarder kroner.

Mange virksomheder har problemer med at finde penge, fordi de på grund af nedlukningen ikke har haft indtjening i efterhånden et stykke tid.

- Regeringen tager virksomhedernes situation meget alvorligt, og vi er optaget af, at virksomhederne kommer så godt som muligt igennem krisen.

- Derfor stiller vi nu yderligere rentefrie lån til rådighed for de virksomheder, der står til at komme i klemme, siger Morten Bødskov.

Under coronakrisen er likviditeten i danske virksomheder blevet styrket med 300 milliarder kroner, og der er blevet udbetalt hjælpepakker for 28 milliarder kroner, siden coronavirus holdt sit indtog i Danmark i marts sidste år og førte til omfattende nedlukning af blandt andet detailhandlen.