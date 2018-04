Regeringen vil stoppe proformaægteskaber, hvor EU-borger rejser til Danmark for at blive gift med en ægtefælle fra et land udenfor EU. Derfor skal en specialiseret enhed undersøge ægteskaber for udenlandske par.

Det siger børne- og socialminister Mai Mercado (K), som fredag forhandler med partierne om strammere regler for proformaægteskaber.

- Danmark skal ikke misbruges til, at man kan snyde sig til ophold i et andet EU-land, siger Mai Mercado.

- Der har vi en opgave i at få stoppet kriminelle netværks muligheder for at opnå en økonomisk gevinst ved at udnytte menneskers ønske om at få en fremtid i EU.

I 2016 blev cirka 13.000 par viet, som ikke bor i Danmark, hvor der i alt blev indgået godt 44.000 ægteskaber.

Over 60 procent af ægteskaber uden dansk bopæl skete i Ærø, Langeland, Tønder og København. En stikprøve fra disse kommuner viser, at 70 procent af disse ægteskaber var med en EU-borger og en statsborger fra et land udenfor EU.

Rigspolitiet har lavet en rapport om proformaægteskaber. Her hedder det:

"Efterretninger fra ind- og udland viser, at organiserede kriminelle netværk spekulerer i, at vielserne indgås netop i Danmark. Dels på grund af de lempelige opholdskrav til udlændinge, der ønsker at indgå ægteskab, dels på grund af de restriktive betingelser for efterfølgende at erklære et ægteskab ugyldigt."

Trafikken skal stoppes, mener Mai Mercado.

- Man prøver at skaffe sig adgang til EU ad en bagvej. I Danmark har vi ikke et forbud mod proformaægteskaber. Derfor er Danmark attraktivt for kriminelle bagmænd, siger Mai Mercado.

- Vi har brug for én central enhed, som bliver rigtig dygtig til at afsløre svindel med dokumenter. I dag skal 98 kommuner selv undersøge dokumenterne.