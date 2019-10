Regeringen vil standse akut blødning i skilsmissesager

Regeringen og partierne i Folketinget lod tidligere i år Statsforvaltningen afløse af Familieretshuset. Reformen blev sidste år vedtaget af alle ni partier i det daværende folketing.

Forældrene kan imidlertid komme til at vente i op til 14 uger på at komme til det første møde, og det er alt for lang tid, siger socialminister Astrid Krag (S).

Regeringen vil derfor afsætte 117 millioner kroner på næste års finanslov til at forbedre forholdene.

- Det er midler, der skal gå til at sørge for, at problemerne ikke vokser, og at ventetiderne ikke vokser.

- Og i forlængelse af det skal der laves en grundlæggende analyse af, hvad der skal til, for at Familieretshuset kan komme til at fungere, siger hun.

Familieretshuset skal i højere grad, end det var tilfældet i tiden med Statsforvaltningen, tage højde for børnenes behov ved skilsmisser.

Det indebærer blandt andet, at der i Familieretshuset blev oprettet en særlig børneenhed.

Den skal føre samtaler med børn, der ønsker at gøre brug af deres såkaldte initiativret og eksempelvis ændre deres samværsordning, deres bopæl, eller hvem som har forældremyndigheden.

Familieretshuset har tidligere berettet om, at flere børn end tidligere selv henvender sig på baggrund af barnets initiativret.

Astrid Krag havde tidligere fredag indkaldt ordførerne på området til et møde, hvor de blev orienteret om status.

SF's socialordfører, Trine Torp, mener, at der er "et fuldstændigt akut behov" for at tilføre flere midler til Familieretshuset.

- Det er faktisk ret alvorligt at sikre det her system

- Det handler om, at der er behov for tilførsel af både medarbejdere og kompetencer på et helt andet niveau, end det er sket allerede nu, siger Trine Torp.

Astrid Krag understreger, at der allerede nu er etableret et hasteberedskab til særligt alvorlige sager, for eksempel hvis der er vold involveret, så disse sager kan blive behandlet hurtigt.

- Men vi kigger ind i en fremtid, hvor Familieretshuset forventer, at sagsbehandlingstiderne vil fortsætte med at stige frem mod slutningen af 2020, og at man først dér vil kunne begynde at nedbringe dem.

- Og man vil jo kun være i den situation, hvis vi afsætter det her trecifrede millionbeløb, siger Astrid Krag.