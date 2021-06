Regeringen vil skærpe indsats mod krænkende billeder

På videoen ser man, at den 11-årige flere gange bliver slået og sparket i hovedet. Han undskylder også flere gange, skriver TV 2 Fyn.

En sag om en 11-årig dreng fra Munkebo-området, der blev filmet under et overfald, har igen skabt debat om deling af krænkende indhold på sociale medier.

Videoen af overfaldet er ulovligt blevet delt på de sociale medier og har dermed lagt yderligere skade til overfaldet.

Ifølge justitsminister Nick Hækkerup (S) vil regeringen inden skolernes sommerferie præsentere et udspil, der skal skabe "øget tryghed" på de sociale medier.

Justitsministeren lægger op til at se på straffelovens bestemmelser og på "techgiganters" ansvar for at bekæmpe ulovligt indhold.

- Vi kan ikke blive ved med at lade techgiganterne undsige sig det ansvar, de har.

- Vi ser, at platforme bliver brugt til ikke blot at kaste skrald mod hinanden, men også til frastødende handlinger og forbrydelser. Vi ser platforme, som huser ulovligt indhold. Og vi ser også tilfælde, hvor der bliver delt nøgenbilleder af kvinder uden deres samtykke, siger Nick Hækkerup.

Udtalelserne falder på et samråd i Folketingets retsudvalg indkaldt af Dansk Folkepartis Peter Skaarup. Både Dansk Folkeparti og Venstre opfordrer til en markant skærpet indsats for at bremse krænkende indhold.

Justitsminister Nick Hækkerup afviser dog på samrådet, at man kan gå så langt som til at lukke sociale medier, hvor der deles krænkende indhold.

- Sociale medier skal pålægges en større grad af ansvar, og de skal kunne mødes med sanktioner. Men vi skal tænke os godt om, før vi siger, at vi vil lukke sociale medier. Vi vil næppe komme problemet til livs på den måde, fordi det vil fortsætte på nye platforme.

- Og vi skal også have overvejelser om, hvad det betyder for ytringsfriheden. Derfor er det ikke et værktøj, regeringen i første omgang vil tage i brug, siger Nick Hækkerup.

Han åbner til gengæld for at se på, om man kan bruge politiagenter i større omfang til at opspore og stoppe krænkende indhold.

- Det kræver i dag en strafferamme på seks år eller derover eller særlige omstændigheder, hvis man skal bruge politiagenter. Når vi har den regulering, så er det, fordi der er en lang række retssikkerhedsmæssige spørgsmål forbundet med at bruge politiagenter, siger Nick Hækkerup.