Regeringen vil skabe ro i Motalavej-ghetto med tre indgreb

En hårdere kurs over for vanvidsbilister, strengere straffe for overtrædelse af zoneforbud og nemmere mulighed for at sende kriminelle familier ud af deres boliger.

På de tre områder vil regeringen fremlægge lovforslag, som skal behandles i næste folketingssamling, før det kan blive gennemført.

- De, der kører vanvidskørsel, skal have taget bilen med det samme. De kriminelle familier skal hurtigere ud af lejligheder.

- Og hvis man overtræder zoneforbuddet, skal det give højere straf og højere bøder, sagde Mette Frederiksen efter et beboermøde torsdag aften i Kvarterhuset på Motalavej ifølge Berlingske.

Frederiksen og to andre ministre var inviteret til mødet. Anledningen for besøget er ifølge Berlingske, at to familier med oprindelse i Libanon har skabt uro og præget Motalavej og Korsør i længere tid.

Og de tre indgreb, regeringen vil fremsætte for Folketinget, er nogle, som beboerne selv har givet udtryk for, at de ønsker, siger Mette Frederiksen.

Lige nu kan der gå op til fire år, før det er muligt at få kriminelle familier ud af lejligheder. Og det er noget af det, som beboere - og nu også regeringen - vil have ændret på.

- Der er enkelte familier, der ødelægger det for alle andre, og de skal ud.

- Beboerne fortalte, at det særligt er de unge mænd, der ikke tager hensyn og laver kriminalitet, og det skal have en konsekvens. Opfører man sig ikke ordentligt, skal man ud af lejemålet. Og det skal gå hurtigere, lyder det fra statsministeren.

Formand for BoligKorsør, Ebbe Ahlgren, udtrykte efter mødet glæde over udsigten til indgreb mod uroen på Motalavej.

- Jeg er fuld af fortrøstning, og jeg føler mig hørt. Jeg håber, at beboerne har det på samme måde. Nu skal vi bare have ført det til dørs, siger han.