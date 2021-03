Regeringen vil sikre mere kontrol med multinational svindel

Skatteforvaltningen skal blive bedre til at udnytte globale data og forhindre, at multinationale selskaber benytter sig af gråzoner til at snyde.

Det er et af elementerne i regeringens udspil til anden etape af en reform af skattekontrollen i Danmark. En kontrol, der i mange år har været mangelfuld med milliardtab for staten til følge.

- Den organiserede kriminalitet er en udfordring, siger skatteminister Morten Bødskov (S) onsdag på et pressemøde i Skatteministeriet.

- Den bliver mere avanceret, og den bliver mere internationalt forgrenet.

- Samtidig modtager skattevæsenet en stigende mængde data, også fra udlandet. Det er godt, og det skal vi blive bedre til at bruge i kampen mod eksempelvis skattely, siger han.

Skattemyndighederne skal generelt blive bedre til at opspore svindel på digitale platforme, herunder svindel med værdipapirer og nye valutaer, fremgår det af udspillet.

Derudover skal skattekontrollen have et generelt fokus på snyd i virksomheder.

- Vi strammer skruen over for brancher, hvor vi ved, at der fuskes, siger Morten Bødskov.

Især kiosker og restauranter vil mærke til det nye kontroltryk, lyder det.

- Vi skærper også sanktionerne over for de virksomheder, der tror, at de kan gøre en forretningsmodel ud af at fuske og undgå at betale skat, moms og afgifter, siger han.

Midlet til at nå regeringens mål er ansættelse af yderligere 250 medarbejdere i skattekontrollen i år.

De to nye skattecentre oprettes i år i Esbjerg og Viborg. De skal supplere de skattecentre, som i forbindelse med lanceringen af første etape sidste år blev oprettet i Frederikssund og Fredericia.

Senere følger yderligere fire skattecentre.

Reformen af skattekontrollen blev indledt sidste år og løber til og med 2023.

I denne periode bliver der i løbet af fire etaper ansat i alt 1000 medarbejdere til at styrke kontrollen med skattebetalinger.

Torsdag indleder Morten Bødskov forhandlinger med Folketingets partier om regeringens udspil. Alle partier var med i aftalen om første etape.