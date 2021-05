Regeringen vil sende uddannelser til provinsen

Det mener regeringen, der vil oprette 25 nye uddannelsessteder, der skal ligge uden for de fire største byer. Det erfarer Berlingske og TV2.

Regeringen fremlægger torsdag klokken 13 et nyt udspil med titlen "Tættere på - flere uddannelser og stærke lokalsamfund".

Der er tale om både nye uddannelser, og at skal nogle af de mest populære universitetsuddannelser flyttes ud af de store byer.

De nye uddannelser tæller ifølge TV2 blandt meget andet muligheden for at uddanne sig til lærer i Hillerød og i Svendborg. Hjørring får en bioanalytikeruddannelse, mens der i Foulum ved Viborg kan komme en dyrlægeuddannelse.

Der bliver ikke alene tale om nye uddannelser. Regeringen vil også indføre et loft på de videregående uddannelser i København, Aarhus, Odense og Aalborg, der skal skære ti procent af studieoptaget.

Målet med det hele er ifølge uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) at skabe en bedre balance i landet.

- Vi vil rigtig gerne have lokalsamfund, hvor det at have et uddannelsesmiljø smitter af på både de private virksomheder og det offentlige arbejdsmarked, hvor der er liv og udvikling, siger hun til TV2.

Kim Ruberg, formand for Balance Danmark, er ud fra de foreløbige oplysninger begejstret for udspillet.

- Man sikrer velfærdsuddannelser over hele landet, hvor der er brug for lærere, pædagoger og sygeplejersker i stedet for primært i de store byer, hvor de så typisk er svære at flytte væk fra bagefter, siger han til Ritzau.

- Den anden gode ting er at flytte ti procent af universitetsuddannelserne ud i hele landet ud fra erhvervslivets behov.

Den tidligere VLAK-regering kastede sig for nogle år siden ud i en tilsvarende decentralisering af uddannelserne, som dog endte i fiasko.

160 millioner kroner blev brugt på at skabe ti nye "uddannelsesstationer" rundt i landet med 1000 elever. Men kun 100 søgte sidste år ind på dem.

Men det skræmmer ikke Kim Ruberg.

- Jeg mener, at den udflytning blev bevidst saboteret af embedsmænd i København.

- De der uddannelsesstationer var skruet sammen, så man skal starte på en hovedcampus et år eller to år og så flytte ud i et-to år for så at vende tilbage til hovedcampus. En helt vanvittig konstruktion dømt til at mislykkes.

Venstre kalder regeringens uddannelsesudspil "rigtig spændende". Det siger partiets uddannelsesordfører, Ulla Tørnæs.

- Det er en dagsorden, vi har presset på for i længere tid, siger hun.

- Når vi taler om et Danmark i bedre uddannelsesbalance, så handler det om mere end at uddanne til den offentlige sektor.

- Det handler selvfølgelig også om den private sektor. Altså ingeniører og it-kompetencer, som store dele af erhvervslivet uden for de store byer råber og skriger efter, siger Tørnæs.

Dansk Folkeparti og SF er ligeledes positive, mens De Radikale er mere forbeholdne.

Udspillet fra regeringen ventes forhandlet med partierne på Christiansborg til efteråret.