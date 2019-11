Regeringen vil se på regulering af sociale medier

- Spørgsmålet om sociale mediers ansvar for indhold er en kompleks problemstilling, og der er behov for, at vi overvejer, om de værktøjer, som findes i dag, fungerer hensigtsmæssigt, skriver ministeren.

Regeringen vil iværksætte et arbejde, hvor de vil se på reguleringen af ansvaret for sociale medier.

Flere partier fra den røde blok i Folketinget meddelte i oktober, at de er klar til at lave en lovgivning, så sociale medier som Facebook, Instagram og YouTube står mere direkte til ansvar for at fjerne ulovligt indhold.

Derfor glæder det også retsordfører i SF Karina Lorentzen, at ministeren nu melder sig på banen.

- Jeg har efterlyst, at der sker noget på det her område, og derfor er jeg også stærkt tilfreds med ministerens udmelding.

- Vi er nået dertil, hvor vi må anerkende, at sociale medier har et ansvar. Og jeg har lagt mærke til, at andre lande har fundet en løsning, og derfor kan vi også det i Danmark, siger hun.

I Frankrig og Tyskland er der allerede lovgivning, der stiller de største sociale medier til ansvar.

I Tyskland indebærer det, at åbenlyst ulovligt indhold skal fjernes inden for 24 timer, fra det er opdaget eller anmeldt. Ellers giver det bødestraf.

Karina Lorentzen er meget interesseret i at indføre en lignende model i Danmark.

- Jeg er meget optaget af, at det ulovlige og krænkende indhold skal fjernes hurtigt. Det er nemlig altafgørende for at forhindre spredningen og stoppe de ulovlige delinger, siger hun.

Justitsminister Nick Hækkerup skriver i svaret, at han ikke på nuværende tidspunkt vil forholde sig konkret til, om Danmark skal følge den tyske model.