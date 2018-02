Regeringen vil screene udenlandske brudepar

- Det bliver ikke på min vagt, at kriminelle netværk får lov at bruge bryllupper i Danmark som bagdør til Europa, siger socialminister Mai Mercado (K) til avisen.

Regeringen vil gøre det ulovligt at indgå proformaægteskab i Danmark, hvilket ellers ikke er tilfældet i dag.

Desuden vil man etablere en central, specialiseret enhed, der på forhånd skal foretage en screening af samtlige par, hvis ikke begge parter enten er danske statsborgere eller har ret til permanent ophold i Danmark, skriver Berlingske.

Ifølge avisen skal screeningen ske gennem en vurdering af de dokumenter, der er påkrævet for at få udstedt den nødvendige attest for at blive viet.

Hvis der er mistanke om et proformaægteskab, vil det udenlandske par blive indkaldt til et grundigere interview og risikerer i sidste ende at blive afvist.

Berlingske skrev i december, at 10.437 udenlandske par blev viet i ti danske kommuner. Kun 3280 danske par blev viet i de samme kommuner. Det er en fordobling af de udenlandske vielser på ti år.

Europol advarede dengang mod, at sådanne giftermål i stigende grad udnyttes til kriminalitet, hvor organiserede kriminelle arrangerer proformabryllupper mellem kvindelige EU-borgere og mænd fra lande uden for EU.

Mai Mercado mener ikke, at indgrebet er for voldsomt mod par, der kommer til landet for at gifte sig af ren kærlighed.

- Nej, jeg tror ikke, de vil opdage det overhovedet, for de vil formentlig aldrig blive indkaldt til en samtale, siger hun til Berlingske.