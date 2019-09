Selv om både Kræftens Bekæmpelse, Lægeforeningen og flere politiske partier har foreslået forskellige prisstigninger på cigaretter, der sætter prisen per pakke på mindst 60 kroner, mener sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at 50 kroner er den rette pris. Det er en markant stigning for især unge, mener han. (Arkivfoto).

Regeringen vil sætte prisen på en cigaretpakke til 50 kroner

Det skal være dyrere at købe cigaretter, mener regeringen, der foreslår at hæve prisen per pakke til 50 kroner.

Prisstigningen skal ske ad to omgange, så prisen stiger med fem kroner i 2020, og i 2021 skal der lægges endnu en femmer oveni.

Det skriver avisen Danmark.

Flere partier har ønsket at få prisen per pakke højere op, men sundhedsminister Magnus Heunicke (S) er bekymret for den sociale slagside ved at sætte prisen for højt.

- Vi kan jo ikke have forskellige priser i Danmark. For unge mennesker er det mange penge, så vi tror på, det er det rigtige niveau, siger han til avisen.

Magnus Heunicke kalder stigningen på en tier for "markant".

Prisstigningen er en del af en pakke med forslag, der samlet har til formål at afholde især unge fra at begynde at ryge. Blandt andet vil partiet indføre neutrale smøgpakker, som desuden bør skjules i butikkerne.

Der skal også være mere kontrol af, om der bliver solgt cigaretter til unge under 18 år, og bøden for ulovligt smøgsalg skal stige, mener ministeren.

Partiet foreslår desuden, at man skal bruge NemID for at købe de nikotinholdige varer over nettet, og at de søde smage fra e-cigaretter fjernes.

Allerede i sidste uge kunne det politiske netmedie Altinget på baggrund af et internt notat fortælle om regeringens planer om prishoppet.

Herefter gik Venstre og Konservative sammen om at forsøge at presse regeringen til at øge prisen med yderligere ti kroner.

Hvis ikke regeringen hæver prisen til 60 kroner per pakke fra nytår, vil De Konservative og Venstre forsøge at samle et flertal uden om regeringen, lød det.

- Vi vil sikre, at der bliver handlet med et væsentligt højere ambitionsniveau end det, som regeringen ser ud til at lægge for dagen.

- Børn, unge og rygning hører ganske enkelt ikke sammen, og derfor skal der ske noget nu, sagde Venstres sundhedsordfører, Sophie Løhde, blandt andet.