Regeringen vil sætte milliardpulje til corona på finansloven

En "krigskasse" skal på finansloven, og den skal rumme et milliardbeløb til håndtering af coronakrisen.

Finansloven for næste år bliver en lidt anderledes en af slagsen på grund af coronakrisen. Ifølge finansminister Nicolai Wammen (S) skal det afspejle sig igennem afsættelse af et "pænt milliardbeløb" til en "krigskasse".

Det skriver Politiken.

Regeringen vil ifølge avisen gå til grænsen for, hvor stort et underskud der må være på de offentlige finanser.

- Det er en coronafinanslov, siger Wammen til Politiken.

Pengene fra den såkaldte krigskasse skal gå til økonomisk støtte til arbejdspladser og ekstraordinære sundhedsudgifter. Wammen ønsker over for Politiken ikke at afsløre, hvor mange milliarder der præcist vil være i puljen.

Regeringens udspil til en finanslov præsenteres i sin helhed mandag, og den planlægger altså at køre med et stort underskud i statskassen.

Der vil derfor være færre penge til forhandlingsreserven, der bruges fra, når der skal forhandles om politiske ønsker fra andre partier.

Nicolai Wammen siger til Politiken, at man grundet corona bliver nødt til at "holde igen" på andre områder.

SF, De Radikale og Enhedslisten er åbne over for pengepuljen med milliarderne til corona. Men støttepartierne har også visse forbehold.

De understreger i Politiken, at der stadig skal være penge til velfærd og til tiltag på klima- og miljøområdet.

Hos De Radikale siger politisk ordfører Sofie Carsten Nielsen desuden, at der skal sikres permanent forhøjet skattefradrag for udgifter til forskning og udvikling. Hun efterlyser også en samlet økonomisk plan.