Regeringen vil sætte krav om håndtryk for nye statsborgere i bero

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) vil suspendere reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd, i forbindelse med at de bliver danske statsborgere.

Det skyldes, at sundhedsmyndighederne anbefaler, at man på grund af udbruddet af coronavirus ikke udsætter sig selv og andre for smittefare ved at give hånd.

I det lovforslag, som ministeren fremlægger, bliver der også lagt op til, at man kan suspendere kravet om håndtryk for de ansøgere, som fik tildelt statsborgerskab i december 2019, men som endnu ikke har deltaget i en ceremoni.

Når det igen er forsvarligt at give håndtryk, og når sundhedsmyndighederne ændrer sine anbefalinger, er det regeringens holdning, at kravet om håndtryk også fremover skal gælde.

Mattias Tesfaye udtaler, at han selv har deltaget i grundlovsceremonier, og at det var en god oplevelse.

- En festdag med flag, familie og en lille tale fra borgmesteren. Jeg synes også, det virkede naturligt at markere det nye statsborgerskab med et håndtryk, siger ministeren.

- Men nu er alt ramt af coronavirusset. Vi kan selvfølgelig ikke forlange, at nye statsborgere skal give borgmesteren hånden, når sundhedsmyndighederne anbefaler, at man slet ikke giver hånd.

Når en udlænding får dansk statsborgerskab, er det ved lov en del af processen at give borgmesteren i kommunen hånd ved en officiel ceremoni.

Men som meget andet i samfundet er ceremonierne og håndtrykkene sat på pause på grund af coronavirusset, og det har sat 2700 nye og kommende statsborgere i en venteposition.

Af dem ansøgte 1000 i oktober om dansk statsborgerskab og mangler nu blot at give borgmesteren hånden.

De resterende 1700 skal godkendes som statsborgere gennem et lovforslag her i april.

- Jeg tør ikke sige, hvornår vi kommer til at give hinanden hånd igen. Men vi kan ikke lade flere tusinde ansøgere vente på ubestemt tid på at blive statsborgere. De opfylder alle andre krav, siger Tesfaye.

Det er Enhedslisten og De Radikale, som har presset på for at få håndtrykket droppet ved grundlovsceremonierne, så nye statsborgere ikke skulle vente.

Derfor er De Radikales udlændingeordfører, Andreas Steenberg, glad for ministerens udmelding.

- Det glæder mig rigtig meget, at de her mennesker ikke skal vente på at få statsborgerskab. Det er den helt rigtig beslutning, og det er den sunde fornuft, som har sejret, siger han.