Regeringen vil sælge 49 procent af TV2

Venstre bekræfter nu, at regeringen går efter at sælge 49 procent af den statsejede tv-station TV2.

- Vi arbejder fortsat på at sælge TV2. Der er som bekendt anlagt en række sager mod TV2, og det gør, at vi skal have EU-Kommissionens tilladelse til et salg.

- Den afventer vi. Vi har foreslået en konkret model, hvor der skal sælges 49 procent af TV2 - altså et minoritetssalg - og det afventer vi Kommissionens afgørelse på, om det er lovligt, siger Britt Bager til Media Watch.

Socialdemokratiet glæder sig over, at regeringen har opgivet et fuldstændigt salg af tv-stationen.

- Vi er modstandere af at sælge hele TV2, men er åbne for at lade investorer komme ind og lægge kapital, der kan hjælpe TV2 til yderligere udvikling, siger medieordfører Mogens Jensen på torsdagens konference ifølge Media Watch.

Han mener dog ikke, at staten nødvendigvis bør sælge de 49 procent i ét hug.

Ud over et salg af næsten halvdelen af TV2 fortæller Britt Bager ligeledes, at Venstre overvejer mindre justeringer i TV2's otte regioner.

- Regionerne vil vi bevare, stort set som de er nu.

- Men det er klart, at vi går en digital tidsalder i møde, så det kan være, at der kommer nogle justeringer, siger hun til Media Watch.

Det kunne ifølge Britt Bager indebære et øget fokus på digitalisering af regionernes indhold.

I begyndelsen af december kunne erhvervsmediet Insidebusiness fortælle, at regeringen ifølge kilder tæt på processen havde droppet et fuldstændigt salg af TV2 for i stedet at gå efter at sælge maksimalt 49 procent.

Dengang ville kulturminister Mette Bock (LA) hverken be- eller afkræfte, at det var regeringens plan.