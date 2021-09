Regeringen vil pille ved dagpenge i stor reform

Det er ikke hver dag, at den blå del af Folketinget bliver glade for et udspil fra den socialdemokratiske regering, men det er tilfældet med et nyt reformudspil, som lægger op til at skrue på en del knapper i det danske ydelsessystem.

"Danmark kan mere 1" er navnet på det, og med ændringer i dagpengesatserne sigter statsminister Mette Frederiksen (S) og hendes ministre blandt andet efter at øge arbejdsudbuddet.

Et hovedpunkt i udspillet er ifølge Ritzaus oplysninger, at nyuddannede danskere under 30 år uden job skal have mindre i dagpenge. Til gengæld skal personer, der har været i job i en længere årrække og bliver ledige, have mere.

Har man børn eller er over 30 år, er man berettiget til 15.844 kroner, og det vil der ikke blive pillet ved.

Venstre, der selv har foreslået at skære i dimittendsatsen, er særligt glad for netop den del.

- Jeg synes, man skal se det samlede uddannelsessystem under et, og dermed også de muligheder man har som færdiguddannet. Man får en gratis uddannelse i Danmark, man får SU under uddannelse, og man kan tage lån, siger finansordfører Troels Lund Poulsen (V).

- Så synes jeg også, det er fair at se på, hvor høj en dagpengesats man skal have, når man er ledig, siger han og tilføjer, at det er særligt vigtigt i en tid med mangel på arbejdskraft.

Anderledes forholder Danske Studerendes Fællesråd sig. Mike Gudbergsen, forperson for rådet, mener, at regeringen "vender ungdommen ryggen" med forslaget om at skære i dagpengene for nyuddannede.

- Det beror sig på en myte om, at dagpengesatsen er så høj, at unge ikke gider tage et job, fordi det ikke kan betale sig. Men det er ikke virkeligheden, som vi hører. Udfordringen er, at det er enormt svært at komme ind på arbejdsmarkedet i mange sektorer, siger han.

Som ydelsen er i dag, kan nyuddannede uden job, som ikke er forsørgere, få 13.815 kroner i dagpenge. Regeringen vil ifølge Ritzaus oplysninger sænke satsen til 9500.

Hos Dansk Erhverv siger direktør Brian Mikkelsen, at organisationen er klar til at støtte alt, der trækker i retning af mere arbejdskraft.

- Der er en unormalt høj arbejdsløshed, når man lige er blevet færdig med sin uddannelse, og derfor er en ændring af dimittendsatsen et godt redskab til at få flere i job, siger Brian Mikkelsen.

Regeringen lægger ifølge Ritzaus oplysninger desuden op til at hæve beskatningen på aktiegevinster.

Konkret er der lagt op til at hæve beskatningen på gevinster over 56.500 kroner til 45 procent fra 42 procent.

I udspillet indgår også et forslag om 37 timers aktiveringspligt om ugen for jobparate kontanthjælpsmodtagere, skriver TV2.