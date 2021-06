Sundhedsminister Magnus Heunicke, Stephanie Lose, formand for Danske Regioner og regionsrådsformand i Region Syddanmark, Jacob Bundsgaard, formand for KL og borgmester i Aarhus Kommune afholder pressemøde om nye sundhedsklynger, i Bibliotekshaven i København, fredag den 11. juni 2021. Pressemødet handler om nye sundhedsklynger, som skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen.

21 sundhedsklynger skal sikre sammenhæng i behandlingen

Danmark skal have 21 nye sundhedsklynger, der skal ligge omkring landets akuthospitaler.

Det har regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening aftalt, skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse

- Alt for mange patienter føler sig hjemløse i systemet mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

- Idéen er, at man ikke som patient skal forholde sig til, hvem det er, der står for behandlingen. Borgerne skal være i centrum.

- Samarbejdet skal være langt, langt bedre end i dag, siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om det problem, klyngerne skal løse.

De nye klynger er en del af en ny struktur for sundhedsvæsnet, der skal give mere sammenhæng i behandlingen ikke mindst uden for de store byer. Det skal samtidigt sikre, at patienter ikke falder ned mellem to stole.

Klynge er et udtryk, der bliver brugt om at samle aktiviteter inden for det samme område for at høste de fordele, det kan give.

- Med dagens aftale tager vi et stort og vigtigt skridt mod at sikre, at de mange patienter, vi er fælles om på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis, fremover får en behandling, der hænger bedre sammen, skriver formand for Danske Regioner Stephanie Lose (V), i meddelelsen.

Idéen om at lave sundhedsklynger, der skal være en ny ramme for sundhedsvæsnet, blev fremlagt af den tidligere regering under Lars Løkke Rasmussen. Det indebar dog, at regionerne blev nedlagt. Det er ikke tilfældet i denne aftale.

Ifølge pressemeddelelsen vil de nye klynger have en faglig og en politisk del, hvor både regioner, kommuner og almen praksis skal være inddraget.

De nye klynger vil have ansvaret for befolkningen i deres område og sikre, at behandlingsforløb, der kan involvere både hospitaler, kommuner og regioner. De skal også have ansvar for psykiatrien.

- Nu tager vi for alvor fat om udfordringen med manglende sammenhæng. Det har været sundhedsvæsenets akilleshæl i alt for mange år.

- Vi har i den grad brug for at tænke indsatsen for ældre og mennesker med blandt andet kroniske sygdomme og psykiske lidelser bedre sammen på tværs af sygehus og kommune og styrke kvaliteten i det nære sundhedsvæsen, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) om aftalen.

Aftalen om at lave sundhedsklynger er en del af de kommende store forhandlinger om en ny sundhedsaftale i Folketinget, der efter planen starter til efteråret.

Sundhedsklyngerne skal derudover gøde jorden for fremtiden, hvor der forventes at komme markant flere ældre. Det vil stille nye krav til forebyggelse og behandling uden for hospitalerne.