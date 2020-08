Regeringen vil oprette 20 nærpoliti-enheder

Det skal være trygt at opholde sig alle steder i Danmark - også i de små byer og langt fra de eksisterende politistationer.

Med den begrundelse vil regeringen sende flere betjente ud i landets afkroge. Konkret skal der oprettes 20 nærpoliti-enheder på tværs af landet, mener justitsminister Nick Hækkerup (S).

Det skriver Jyllands-Posten.

Styrkelsen af det lokale politi indgår i et udspil til en ny flerårig plan for dansk politi, som regeringen fremlægger i sin helhed mandag.

150 lokalbetjente skal ud i nærenhederne, og dertil skal 150 operative betjente ud på andre eksisterende stationer.

Til gengæld skal Rigspolitiet, som har 2000 ansatte, halveres. Det budskab har statsminister Mette Frederiksen (S) tidligere været ude med.

Det fremgår ikke, hvor de 20 nye enheder skal placeres.

Først mandag fremlægges de nærmere detaljer og finansieringen af planen.

- Det er det første rigtig store skridt, regeringen tager for at levere på vores nærhedsdagsorden. Politiet får lov til at være det første.

- Det skal være med til at øge trygheden, at folk ved, der er betjente i området, siger Nick Hækkerup til Jyllands-Posten.

Hos Venstre er man enig i, at politiet skal være nært for borgerne, men partiet mener ikke, at det løses ved at binde flere betjente i nye lokale enheder med længere åbningstider.

Når justitsminister Nick Hækkerup mandag har fremlagt regeringens udspil til en ny aftale for politiet og anklagemyndigheden, begynder forhandlingerne med resten af Folketinget om et politiforlig.

Forhandlingerne er tidligere blevet udskudt. Selve forliget skulle have været færdigforhandlet sidste år.