Regeringen vil ophæve femårsgrænse for opbevaring af æg

Regeringen vil ophæve femårsgrænsen for opbevaring af æg, der er nedfrosset til fertilitetsbehandling.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Facebook.

Han vil derfor indkalde Folketingets partier til forhandlinger om ændringen.

Meldingen kommer, efter at Det Etiske Råd tirsdag aften i en ny udtalelse har anbefalet ændringen for både befrugtede og ubefrugtede æg.

Som loven er i dag, må nedfrosne æg maksimalt gemmes i fem år. Men der er ikke noget etisk i vejen for at forlænge grænsen, lyder det nu enstemmigt fra Det Etiske Råd.

Spørgsmålet er så, hvor længe æggene fremover må opbevares.

Et flertal på 15 ud af 17 af Det Etiske Råds medlemmer anbefaler, at nedfrosne æg fremover kan opbevares, indtil kvinden fylder 46 år. Det er den alder, der er sat som grænse for, hvor længe kvinder må få fertilitetsbehandling i Danmark.

To af rådets medlemmer anbefaler derimod en grænse for opbevaring af æg i maksimalt ti år.

Tidligere i september fik et borgerforslag om forlængelse af nedfrysning af æg 50.000 underskrifter, hvormed forslaget skal behandles i Folketingssalen.

Det fik efterfølgende et politisk flertal til at melde sig klar til at kigge på en mulig forlængelse.

Magnus Heunicke skriver på Facebook, at der ikke kan være tvivl om, at det er hårdt at være i fertilitetsbehandling. Derfor mener han ikke, at det giver mening at destruere æg, det er lykkedes at befrugte.

- Det har et borgerforslag sat fokus på - og jeg er helt enig, skriver han.

- Etisk Råd har nu set på sagen, og rådet har vurderet, at der ikke er noget etisk i vejen for at ophæve femårsgrænsen. Derfor synes jeg, at vi bør ophæve grænsen på fem år for de æg, der nedfryses i forbindelse med fertilitetsbehandling.

Det er sundhedsministeren, der har bedt Det Etiske Råd om at tage stilling til spørgsmålet.