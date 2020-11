Regeringen vil nu have 700.000 grønne biler i 2030

Et udkast til en politisk aftale viser, at regeringen har øget målet for antallet af grønne biler i 2030.

Mens forhandlingerne om fremtidens grønne bilpark er på vej ind i den afgørende fase, lægger regeringen nu op til en målsætning om 700.000 grønne person- og varebiler i 2030.

Det viser et udkast til en politisk aftale, som Information er i besiddelse af.

Det er 200.000 flere grønne biler, end regeringen lagde op til i sit udspil fra september.

Men det politiske slagsmål er langtfra overstået. De røde partier kritiserer regeringen for en socialt skæv fordeling af afgifterne. Og ifølge flere ordførere er der stadig stor uenighed om ambitionsniveauet for klimaaftalen, og om hvordan målet om flere grønne biler skal finansieres.

De Radikales politiske ordfører, Andreas Steenberg, roser regeringen for at have flyttet sig. Men, siger han:

- Det er stadig langtfra nok. Selv med den her plan vil der samlet set komme flere benzin- og dieselbiler på vejene de næste ti år.

Det vil sige, at det set med grønne briller stadig går den forkerte vej, siger han, med henvisning til at den danske bilpark ifølge Energistyrelsen vil vokse med cirka 700.000 frem mod 2030 - fra i alt 2,7 til 3,4 millioner biler.

Af de 700.000 grønne biler, som udkastet lægger op til, er 640.000 personbiler, mens resten er grønne varebiler.

Dermed vil der i 2030 køre lige så mange fossile personbiler på vejene som i dag.

Regeringen fremlagde aftaleudkastet for Folketingets partier torsdag aften i forsøg på at nå et kompromis. Mona Juul, klimaordfører hos De Konservative, mener dog, at partierne "stadig er meget langt fra mål".

Hun peger på, at der ifølge fremskrivninger vil komme cirka 400.000 grønne biler på vejene uden politisk indblanding frem mod 2030. De Konservative har sammen med Venstre og De Radikale rejst et fælles krav om én million grønne biler i 2030.

Transportsektoren står i dag for en tredjedel af Danmarks samlede klimabelastning, og sektoren har "historisk udvist tendens til stigende udledninger", skriver Energistyrelsen i sin seneste opgørelse.

Skatteminister Morten Bødskov (S), der leder forhandlingerne, har sagt, at kravet om én million grønne biler i 2030 umiddelbart vil være for dyrt at nå. Ifølge ham efterlader det en regning på ni milliarder kroner.

- Der er grundlæggende to steder, pengene kan komme fra. Enten tager man pengene fra kassen - og dermed fra investeringer i børn, ældre, syge eller uddannelse. Eller også skal ejere af diesel- og benzinbiler betale tusinder af kroner i nye afgifter, sagde han torsdag til Ritzau.