Regeringen vil mandsopdække afviste asylansøgere indtil hjemrejse

Opsigelsen af kontrakten sker ifølge ministeren, fordi der er brug for en "mere fast hånd" til at sikre, at asylansøgere rejser hjem igen, når de har fået afslag.

Det betyder, at styrelsen aktivt vil opsøge og følge udlændingene fra første gang de får afslag, til de sidder på et fly på vej tilbage til deres hjemland.

- Dansk Flygtningehjælp er fremragende til at hjælpe flygtninge. Men de afviste asylansøgere er netop ikke flygtninge. Derfor er opgaven malplaceret hos dem, og derfor opsiger vi nu kontrakten, siger Mattias Tesfaye.

- I dag bliver afviste asylansøgere overladt for meget til sig selv. Det duer ikke. Fremover vil de blive mandsopdækket af Hjemrejsestyrelsen, fra de får afslag, og lige indtil de træder ud i lufthavnen og ind i et fly på vej hjem.

Socialdemokratiet gik til valg på at få flere af de uønskede asylansøgere til at rejse og foreslog med udspillet "Retfærdig og Realistisk" i februar 2018 en hjemsendelsesreform.

Første etape af den nye hjemrejsepolitik er opretningen af Hjemrejsestyrelse, som blev lanceret i april og overtager de fleste af sine opgaver den 1. august.

Indsatsen for at få flere til at rejse har dog været i gang i flere år. Siden 2013 er både Udrejsecenter Sjælsmark og Udrejsecenter Kærshovedgård blevet oprettet.

I 2019 stemte et flertal i Folketinget for det såkaldte paradigmeskifte, der sigter på at sende flygtninge tilbage så hurtigt som muligt i stedet for at integrere dem.

Dansk Flygtningehjælp er bekymret over udlændinge- og integrationsministerens beslutning.

- En succesfuld rådgivning af afviste asylansøgere hviler på en høj grad af tillid. Men mange afviste asylansøgere kommer fra lande, hvor de har oplevet, at myndighederne ikke er på deres side, siger Charlotte Slente, generalsekretær i DRC Dansk Flygtningehjælp.

Det handler altså ikke om kvaliteten af rådgivningen hos myndighederne, men om hvordan de afviste asylansøgere er vant til at betragte myndigheder, forklarer hun.

- Da vi overtog opgaven fra politiet i 2012, var det netop, fordi man vurderede, at det var bedst, hvis denne opgave ikke lå hos myndighederne. Vi håber derfor, at man også fremadrettet vil sikre, at der er adgang til uvildig rådgivning - uanset om det er hos os eller en anden uafhængig organisation.

Der er i dag cirka 1100 afviste asylansøgere i Danmark. 200 af dem har været i udsendelsesposition i over fem år.

Regeringen har flere initiativer på vej på hjemrejseområdet, som vil blive præsenteret senere på året.