Gefion Gymnasium i København har de seneste uger været lukket for elever, selv om der ikke har været smittetilfælde, fordi smitten har været for høj i det sogn, hvor gymnasiet ligger. (Arkivfoto)

Regeringen vil lempe regler for nedlukning af sogne

Regeringen vil lempe reglerne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner, så der må være lidt højere smitte, inden sognets skoler, fritidsinstitutioner og kultur- og idrætsliv bliver lukket ned.

Det viser et forslag fra Børne- og Undervisningsministeriet, som er sendt til Folketingets Epidemiudvalg, der onsdag eftermiddag skal drøfte sagen. Det skriver DR.

I dag bliver et sogn nedlukket, hvis smitten overskrider tre nøgletal. Det sker, hvis der over en uge er flere end 20 smittetilfælde, mere end 400 smittede per 100.000 indbyggere og en positivprocent over 2.

Regeringen vil ændre de to sidste til henholdsvis 500 og 2,5 procent.

Regeringen foreslår desuden, at skoler og institutioner uden smittetilfælde kan få lov at genåbne, hvis et af de tre nøgletal falder under grænseværdierne.

I dag bliver sognets skoler og fritidsinstitutioner først genåbnet, når mindst et af de tre tal en uge i træk har ligget under grænsen.

Modellen for automatisk nedlukning af sogne og kommuner blev indført tidligere i april.

Modellen har fået kritik fra flere sider, fordi der har været en række eksempler på gymnasier og skoler, der er blevet lukket, selv om de ikke har haft smittetilfælde, fordi de ligger i sogn med høj smitte.

For kommuner er grænsen for at blive nedlukket i dag på 200 smittede per 100.000 indbyggere på en uge.

Her foreslår regeringen at hæve grænsen til 250 smittede per 100.000, inden hele kommunen bliver lukket ned, skriver DR.

I øjeblikket er otte sogn og ingen kommuner ramt af nedlukning. Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Regeringens forslag skal diskuteres onsdag klokken 14 i Folketingets Epidemiudvalg.