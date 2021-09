Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og regeringens støttepartier synes, at det er en god idé med en historisk udredning af Danmarks engagement i Afghanistan over 20 år. (Arkivfoto)

Regeringen vil lave udredning af indsats i Afghanistan

Et flertal i Folketinget bakker op om at lave en historisk udredning af 20 års dansk engagement i Afghanistan.

Regeringen vil sætte gang i en historisk udredning af Danmarks engagement i Afghanistan gennem 20 år. Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) til Information.

Udredningen skal ifølge Kofod foretages af uvildige eksperter.

Idéen bakkes op af regeringens tre støttepartier - SF, De Radikale og Enhedslisten. Dermed er der et flertal i Folketinget for sætte gang i arbejdet.

Der er allerede sat gang i en evaluering fra myndighedernes egen hånd af selve forløbet omkring Danmarks exit og evakueringer fra Afghanistan.

Samtidig kom der i 2019 en historisk udredning af de politiske beslutninger, der lå bag den danske deltagelse i krigshandlingerne i Kosovo, Afghanistan og Irak.

Udredningen blev besluttet i Folketinget i maj 2016. Det 674 sider lange slutprodukt udkom i februar 2019.

Den udredning, som Kofod ønsker, skal "slå ned på, hvad der er for læringspunkter i vores militære indsats, men også beslutningerne fra skiftende regeringer og et flertal i Folketinget," siger han til Information.

- Vi skal se på alle led af vores 20 år, både den militære og civile ende, siger han til avisen.

Hvordan udredningen skal skrues sammen, vil regeringen drøfte med Folketingets partier.

Hos det oppositionsparti med flest mandater, Venstre, modtages idéen umiddelbart positivt. Men partiets udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen, opfordrer til, at man sørger for at afgrænse opgaven.

- Selve spørgsmålet om at få nogle eksterne øjne er helt fint. Men jeg er bare bekymret for, om det bliver en akademisk øvelse, der kommer til at tage flere år, siger han.

- Ikke mindst set i lyset af, at vi for få år siden har fået de store, forkromede Diis-rapporter om vores internationale engagement, blandt andet i Afghanistan.

Her henviser Aastrup Jensen til rapporter fra Dansk Institut for Internationale Studier, også kaldet Diis. Eksempelvis udgav Diis i juni 2016 en erfaringsopsamling fra Afghanistan fra 2001 til 2014.