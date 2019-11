Regeringen vil lave naturplan - fastsætter ikke mål

Det bliver startskuddet til regeringens arbejde med en ny pakke for natur- og biodiversitet, der er naturens mangfoldighed.

- Vi er valgt på et historisk grønt mandat. Vi ønsker mere urørt skov, flere sammenhængende naturarealer og mere vild natur, siger miljøminister Lea Wermelin (S) forud for mødet, hvor hun byder velkommen sammen med statsminister Mette Frederiksen (S).

Pakken skal være med til at sikre, at dyre- og plantearter ikke forsvinder, og planen ventes at blive præsenteret til september næste år.

Den er en af en af de vigtigste opgaver for den nye miljøminister, hvis tilbagegangen for natur og biodiversitet skal bremses, mener Danmarks Naturfredningsforening, DN.

- Indsatsen har grundlæggende i årtier været katastrofal, fordi det kun er gået tilbage både for naturen og arter. Vi har over 2000 arter, der er akut truet af udryddelse. Det er et meget alvorligt billede, vi kigger ind i, siger Maria Reumert Gjerding, præsident for foreningen.

Regeringen får på forhånd kritik for ikke at sætte en overordnet målsætning, som man kender fra for eksempel klimaområdet. Her er der en ambition om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030.

DN så gerne, at man satte et mål om, at 30 procent af det danske areal i 2030 er disponeret til beskyttet natur, hvoraf 20 procent af landarealet skal være naturzone.

Det er ambitiøst, men det som naturen har behov for, lyder det. Ifølge ministeren er det dog endnu for tidligt at sige noget om det.

- Vi har ikke en skuffeplan, hvor vi har facit på forhånd, fordi vi reelt er optaget af, at alle skal kunne bidrage, siger Lea Wermelin.

Det møder kritik fra syv interesseorganisationer, der spænder fra Danmarks Naturfredningsforening til Landbrug & Fødevarer. I et fælles udspil mandag efterlyser de netop konkrete og bindende målsætninger.

- Det er fuldstændig afgørende, at naturpolitikken arbejder målrettet, så vi ved, hvor vi skal hen. Udkommet af processen skal være nogle klare mål, og det skal forankres i en lov for biodiversitet fuldstændig ligesom klimaloven, siger Maria Reumert Gjerding.