Regeringen vil lave cyber-rejsehold og cyber-hjemmeværn

Flere midler, ansatte og et rejsehold skal styrke Center for Cybersikkerhed ifølge udspil fra regeringen.

Regeringen vil bruge 500 millioner kroner fra forsvarsaftalen med Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale og Liberal Alliance til at udstyre Center for Cybersikkerhed med et rejsehold og oprette et cyberhjemmeværn.

Det fortæller forsvarsminister Trine Bramsen (S) til Avisen Danmark, forud for at udspillet præsenteres onsdag.

- Cyberangreb kan ramme, uanset hvor din virksomhed eller myndigheden ligger i Danmark, siger ministeren til avisen.

- Derfor er det vigtigt, at Center for Cybersikkerhed er til stede, og at de kan komme ud i alle hjørner af landet, når uheldet er ude.

Det konkrete fokus på cyberangreb er opstået, fordi it-kriminalitet har vist sig at kunne ramme lande i omfattende grad.

Eksempelvis blev Irlands sundhedsvæsen lammet af it-kriminelle i maj, skriver avisen, mens en vigtig olierørledning i USA også blev hacket.

Dermed er forsvarsministeren blevet mindet om, at cybertruslen stiger, siger hun til Avisen Danmark.

De 500 millioner skal blandt andet gå til, at det førnævnte rejsehold kan komme rundt i hele landet med specialister i cybersikkerhed, som kan hjælpe, når eksempelvis myndigheder, banker, forsyningsselskaber eller andre virksomheder med kritisk infrastruktur rammes af hackerangreb.

Samtidig skal det nyoprettede cyberhjemmeværn sørge for, at der i alle dele af landet er kompetencer, der kan "træde til, hvis Danmark bliver ramt af et stort nedbrud i kritisk infrastruktur", forklarer ministeren.

Forsvarsministeren siger, at Danmark ikke bare kan "sidde og håbe på, at hackerne springer over Danmark, for det gør de ikke".

En del af udspillet inkluderer også, at det skal gøres nemmere at uddanne sig "til at forsvare Danmark mod cybertrusler".

De 500 millioner kroner er en del af forsvarsaftalen. Dermed skal udmøntningen af dem forhandles med de andre partier i aftalen.