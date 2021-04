Regeringen vil lade vaccinerede slippe for isolation efter rejse

Det gælder fra gule og orange EU- og Schengenlande, og det gælder også for turister.

Det viser et aftaleudkast, som Ritzau er i besiddelse af.

Det er under forudsætning af, at det blandt andet er sundhedsmæssigt forsvarligt på det tidspunkt, og at rejsende kan fremvise dokumentation.

Aftaleudkastet er dog en foreløbig plan og udspil fra regeringen, der kan ændre sig under forhandlingerne. Forhandlingerne fortsætter torsdag eftermiddag.

Dermed lægger man op til at fortsætte farveinddelingen med gul, orange og rød, alt efter hvor højt incidensniveauet i et givent land er.

Et rødt land vil i den nye model være et land, hvor "der er bekymrende varianter af covid-19", lyder det i udkastet.

Hos Venstre vil udenrigsordfører Michael Aastrup Jensen dog ikke vente.

- Vi ønsker, at alle vaccinerede kan rejse ud af landet allerede nu og tage på ferie, siger Michael Aastrup Jensen.

Han påpeger, at Venstre har nærmet sig regeringen i forhandlingerne.

- Men vi vil stadigvæk gerne have et markant højere tempo og en større afklaring.

Der kan desuden være gode nyheder på vej til danskere med en ødegård i Norden.

Her lægges der op til, at danskere med en ødegård kan rejse dertil uden isolationskrav efter 21. april.

Desuden lægges der op til, at erhvervsrejsende kan møde på arbejde igen uden at skulle i isolation.

Det er to af punkerne i en såkaldt fase 1, der skal starte 21. april.

Her vil man også udvide listen over anerkendelsesværdige formål, så blandt andet udvekslingsstuderende, kærester til udenlandsdanskere og sommerhusejere, kan rejse ind i Danmark.

Venstre ser gerne, at en reservation på et sommerhus også bliver anerkendelsesværdigt.

- Den åbenhed mangler vi, og det mener vi, er vigtigt for en turistbranche, der bløder voldsomt, siger Michael Aastrup Jensen.

De nuværende rejserestriktioner udløber 20. april.

Inden fase 2 efterfølgende skal begynde 6. maj, vil der dog blive indkaldt til drøftelser mellem partierne.

Derefter foreslår regeringen en fase 3 og fase 4, hvor fase 4 vil begynde, når der er indført et EU-coronapas. Det er forventeligt den 26. juni, lyder det i udkastet.