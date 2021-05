Regeringen vil lade hovedstaden bygge flere idrætsanlæg

Det mener regeringen, som derfor foreslår at give Københavns og Frederiksberg Kommune mulighed for at investere et større beløb i idrætsfaciliteter.

Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) i et interview med P4 København.

Konkret foreslår regeringen, at de to kommuner skal have mulighed for at investere en milliard kroner mere på at bygge nye idrætsanlæg fra næste år og frem mod 2030.

Baggrunden for forslaget er, at der er mange borgere, som skal deles om idrætten i hovedstaden, fortæller ministeren.

- De (København og Frederiksberg, red.) er meget bagud i forhold til resten af landet, i forhold til hvor mange anlæg der er til de indbyggere, der er i de samme kommuner, siger Mogensen til P4 København.

Regeringen mener derfor, at der skal laves flere anlæg til såvel børn og unge som voksne. Et af argumenterne for de flere anlæg er også, at de skal være med til at skabe fællesskaber for borgerne.

- Den forskel, som de her investeringer meget gerne skulle gøre, er simpelthen, at alle børn og unge og voksne får bedre adgang til stærke fællesskaber og gode foreningsoplevelser udenfor deres skole- og arbejdsliv, siger kulturministeren.

Regeringen vil lade det være op til kommunerne at bestemme, hvordan pengene skal bruges, og hvilke anlæg der skal bygges.

Forslaget fra regeringen kommer i forbindelse med et større udspil, der har fået navnet "Tættere på - Grønne byer og en hovedstad i udvikling".

Udspillet bliver præsenteret onsdag klokken 11.30 på et pressemøde i Valby i København. Tilstede på pressemødet vil blandt andre være kulturministeren og statsminister Mette Frederiksen (S).