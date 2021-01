Regeringen vil indføre krav om isolation efter rejser

- Vi ønsker, at hvis du har været ude at rejse og kommer hjem, så skal du gå i isolation i ti dage. Gør du ikke det, så skal der være mulighed for at give en bøde eller en anden straf, siger han til DR.

Dermed bakker regeringen op om et forslag fra SF og De Konservative, der vil have indført et krav om karantæne.

I dag er det blot en anbefaling, at man går i isolation, når man kommer hjem fra en rejse i udlandet.

Et krav skal være med til at mindske risikoen for, at personer kommer ind i landet med mere smitsomme varianter af coronavirus.

Nick Hækkerup vil i næste uge indkalde Folketingets partier til forhandlinger og se, om der er flertal for forslaget.