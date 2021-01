Regeringen vil ikke opfordre DBU til VM-boykot i Qatar

Kulturminister Joy Mogensen (S) har på et samråd tirsdag gjort det klart, at hverken hun eller regeringen vil opfordre DBU til boykot af fodbold-VM i Qatar i 2022.

Elendige arbejdsforhold for migrantarbejdere. Brud på diverse menneskerettigheder. Korruption.

Flere rapporter, eksempelvis fra menneskerettighedsorganisationen Amnesty International, har påvist slavelignende forhold for gæstearbejdere i Qatar, som i 2022 skal være vært for VM i herrefodbold.

Men den danske regering kommer ikke til at presse på for en dansk boykot af slutrunden. Hvis landsholdet altså kvalificerer sig.

Det siger kulturminister Joy Mogensen (S) tirsdag i samråd i Folketingets udenrigsudvalg om regeringens syn på emnet. Det er på foranledning af SF's udenrigsordfører, Karsten Hønge, at ministeren svarer på spørgsmål om en mulig boykot.

- Regeringen ønsker helt generelt ikke at spænde idrætslivet for en politisk vogn ved at gå ind og være godkendelsesstempel i forhold til deltagelse eller ikkedeltagelse.

- Den vurdering må ligge hos idrætsorganisationerne, siger Mogensen.

Ministeren svarer på et spørgsmål fra Hønge desuden, at hun ikke har taget stilling til, om hun eller en anden repræsentant fra regeringen vil tage med til Qatar, hvis landsholdet kvalificerer sig.

Så længe der ikke er statslig boykot, har Dansk Boldspil-Union (DBU) tilkendegivet, at unionen ikke kan boykotte en slutrunde. Først hvis et flertal i Folketinget mener, at en boykot er det rigtige at gøre, vil DBU tage bestik af situationen.

Qatar har ifølge Amnesty International lavet en række reformer efter internationalt pres. Men Qatar er fortsat langt fra i mål, når det handler om at sikre ordentlige vilkår for landets mange migrantarbejdere. De kommer hovedsageligt fra Asien og Afrika.

I august sidste år udgav en anden menneskerettighedsorganisation, Human Rights Watch, en rapport. Den bekræftede kummerlige forhold for de mange bygningsarbejdere, som er i gang med at rejse store stadioner til slutrunden.

Generalsekretær i Amnesty International Danmark Trine Christensen siger i en skriftlig kommentar:

- Vi mener, at også den danske regering har et ansvar for at sende et klart signal om vigtigheden af, at de lovede reformer gennemføres i Qatar, så de helt uacceptable forhold for migrantarbejderne kan forbedres.

- Danmark kan gøre sin stemme hørt både bilateralt, men også igennem Menneskerettighedsrådet i FN. Det er vigtigt med et bredt pres på Qatar. Derfor mener vi, at det er afgørende, at regeringer, Fifa (Det Internationale Fodboldforbund, red.), nationale fodboldforbund og andre vigtige aktører hæver stemmen og gør deres indflydelse gældende.

DBU og landstræner Kasper Hjulmand har tidligere udtalt, at man helst havde set VM spillet et andet sted end Qatar. Men at en boykot ikke er på tale.

Hjulmand har også til podcasten "Landsholdslejren" sidste år udtalt, at han vil have forståelse for, hvis en spiller ønsker at boykotte slutrunden i Qatar og dermed ikke vil udtages.

Landsholdet skal møde Østrig, Skotland, Israel, Færøerne og Moldova i kvalifikationen. Det må beregnes som en overkommelig gruppe.

De ti gruppevindere kvalificerer sig direkte til VM. De ti toere samt to gruppevindere fra Nations League skal ud i en playoff-turnering. Her er der tre VM-billetter på spil.