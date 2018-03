Regeringen vil have hårdere straf til pjækkende ledige

Oplægget indeholder 20 konkrete forslag, der skal styrke kommunernes muligheder for at gennemføre sanktioner mod ledige, som misbruger systemet.

- Der er behov for at sende et signal om, at det får mærkbare konsekvenser, når man bliver væk fra et aftalt tilbud eller gør noget, som er i direkte strid med loven, siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til avisen Danmark.

Blandt andet skal eksempelvis kontanthjælpsmodtagere, der uberettiget modtager ydelser, mens de opholdet sig i udlandet, straffes hårdere.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet bliver cirka 16 procent af borgerne på kontanthjælp og uddannelseshjælp årligt mødt af en eller flere sanktioner.

I dag går der i gennemsnit 34 dage før en forseelse fører til sanktion. Også det vil regeringen ændre på, så sanktioner for fremtiden skal kunne gives hurtigere.

Majbritt Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening, er dog ikke begejstret for regeringens forslag.

- Dele af regeringens oplæg er helt problematiske, siger hun til Ritzau.

- Alle er enige om, at socialt bedrageri skal bekæmpes. Men langt hovedparten af kontanthjælpsmodtagerne er lovlydige borgere, der nu bliver ramt af mere bureaukrati i kommunerne.

Formanden mener heller ikke, at udspillet - som regeringen ellers lægger op til - vil løfte de komplekse regler, der allerede findes i dag.

- Der er masser af stramninger og sanktioner i forvejen. Vi har brug for forenklinger og for mere vejledning til borgerne, siger hun.