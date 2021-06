Virksomheder kan under coronakrisen låne penge hos Skattestyrelsen, som skal sikre, at de kan klare sig igennem krisen. (Arkivfoto).

Artiklen: Regeringen vil have banker til at overtage virksomheders gæld

Regeringen vil have banker til at overtage virksomheders gæld

Mens virksomheder fortsætter med at låne penge af Skattestyrelsen til betaling af moms og A-skat, arbejder regeringen i kulisserne på at få landets banker til at overtage de særlige coronalån, der løber op i foreløbig 30 milliarder kroner.

Det oplyser flere kilder med indsigt i processen til Finans/Jyllands-Posten.

Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i bankernes interesseorganisation, Finans Danmark, siger, at bankerne er klar til at tage et ansvar i forhold til at hjælpe de "levedygtige" virksomheder ud af krisen.

- Men det er jo i sidste ende et politisk valg, hvor hurtigt og hvordan staten skal ud af den noget usædvanlige rolle som långiver til dansk erhvervsliv, oplyser han i et skriftligt svar.

Niels Bang-Hansen, bankdirektør med ansvar for erhvervskunder i Danske Bank, siger:

- Der er en god dialog i øjeblikket igennem Finans Danmark. Vi har lænet os ind i diskussionen for at se, om vi kan spille en rolle, siger han.

Jakob Brandt, direktør i SMVdanmark, der repræsenterer små og mellemstore virksomheder inden for blandt andet industri, byggeri og service, frygter, at virksomhederne bliver stillet ringere end i de nuværende ordninger, hvor lånene er rentefri og bevilget uden forudgående kreditvurderinger.

Han kalder det "helt urimeligt", hvis virksomhederne pludselig skal til at betale markedsrenten på de lån, som de har optaget for at komme helskindet igennem krisen.

- En lang række af de virksomheder, som har optaget lån, er vi ikke sikre på, at bankerne vil vurdere som sunde. Man risikerer, at banken siger nej til at overtage gælden, og så vil virksomheden gå konkurs.

- Der vil være virksomheder, der går konkurs, og det tab skal sådan set også ligge i statskassen og ikke ude i bankerne, fordi det er jo en regning, der skal samles op af samfundet for at have lavet de her voldsomme indgreb i virksomhedernes mulighed for at drive forretning, og det tab er vores alle sammens, siger Jakob Brandt.

De særlige coronalån blev etableret for at hjælpe virksomhederne igennem coronakrisen.

Titusindvis af virksomheder har lånt beløb af Skattestyrelsen svarende til den A-skat, am-bidrag og moms, de skulle betale gennem dele af 2020 og 2021.

Lånene løber foreløbig op i cirka 30 milliarder kroner, og de første skal tilbagebetales den 1. november 2021.

Skatteminister Morten Bødskov har ingen kommentarer til Finans/Jyllands-Postens oplysninger. Han oplyste dog i en skriftlig kommentar tidligere i denne uge, at regeringen er opmærksom på virksomhedernes situation, når lånene skal betales tilbage.