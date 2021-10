Regeringen vil have 22.000 flere almene boliger

Regeringen vil gøre det billigere for personer med almindelige indkomster at bo i landets fire største byer.

Regeringen vil have mere blandede storbyer og tredoble tempoet af byggeriet af almene boliger i landets fire største byer.

Det skal være lettere for både politimanden og pædagogen at have råd til at bo i landets fire største byer. Derfor vil regeringen gøre det muligt at bygge 22.000 flere almene boliger.

Det vil Mette Frederiksen fortælle i sin åbningstale i Folketinget tirsdag formiddag, erfarer TV 2.

Byggeriet skal foretages over de næste 10-15 år. Ifølge regeringen vil boligudspillet tredoble nybyggeriet af almene boliger i Storkøbenhavn.

Der vil ifølge TV 2 være et særligt fokus på at opføre "familieboliger" på 80-90 kvadratmeter, og regeringen vil sigte efter, at huslejen i sådan en bolig vil ligge på omkring 8000 kroner om måneden.

På Socialdemokratiets kongres i september luftede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek (S) ambitionerne for boligudspillet.

Dengang sagde han, at udspillet vil have et særligt fokus på København, som ifølge ministeren er blevet "alt for dyr at bo i".

- Udspillet skal grundlæggende sikre flere studieboliger, og flere billigere boliger, som også folk på overførselsindkomst har råd til at bo i. Flere almene boliger i det hele taget. Det er vores ambition, siger Kaare Dybvad Bek til Ritzau.

Socialdemokratiet har flere gange fremsat forslag, der skal sikre billigere boliger. Ritt Bjerregaard lykkedes ikke med at bygge sine 5000 billige boliger i København, da hun var socialdemokratisk overborgmester.

Under Helle Thorning-Schmidts SR-regering blev der også indført mulighed for, at en kommune kan kræve op til 25 procent almene boliger i nye boligområder.

- Det, vi har set de sidste 20 år i København, er jo, at det er svært at bo i hovedstaden, hvis man ikke har en høj løn.

- Hvis vi vil have en hovedstad, hvor man har råd til at bo, selv om man er håndværker eller pædagog, så skal der bygges nogle flere billige boliger. Det er alt for dyrt i dag, sagde Kaare Dybvad Bek til Ritzau på kongressen.

Her lagde Kaare Dybvad Bek op til, at der både skulle laves lovgivning og sikres flere penge for at indfri målet.