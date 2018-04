Regeringen vil gøre det billigere at bruge elektricitet

Det fremgår af et energiudspil, som bliver præsenteret torsdag på et pressemøde i Statsministeriet.

Regeringen vil gøre det billigere for forbrugerne at bruge elektricitet i deres hjem.

- Der skal være billigere energi for den enkelte og for fællesskabet. Vi har kun en planet at leve på, og den har vi kun til låns.

- Derfor skal vi passe godt på den, og bedre end vi gør nu, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V).

Konkret vil regeringen derfor sænke elafgiften med 25 øre, fra 91 øre til 66 øre per kilowatt-time.

Det betyder, at en husstand med to voksne og to børn i et hus på 150 kvadratmeter, der årligt bruger 4000 kilowatt-timer, vil spare cirka 1000 kroner på elregningen hvert år.

Sænkelsen indfases fra 2019 til 2025, hvis den vedtages, og vil koste i omegnen af 1,5 milliard kroner om året, når den er fuldt indfaset.

Tidligere har staten understøttet den grønne energi, der havde svært ved at klare sig over for den mindre klimavenlige.

- Nu begynder de grønne energikilder at kunne klare sig selv. De er økonomisk bæredygtige. Derfor foreslår regeringen at sænke elafgiften og elvarmeafgiften, så det bliver billigere.

- Det vil give danskerne en lavere elregning og give virksomhederne bedre konkurrencemuligheder og i sidste ende gøre Danmark grønnere, siger statsministeren.

Flere folketingspartier frygter dog, at elforbruget vil stige, hvis elafgiften sænkes.

Det forholder sig dog lige omvendt for en sænkelse af elvarmen, som møder opbakning. Regeringen lægger op til at sænke fra 25 øre til 15 øre per kilowatt-time.

Det er i forvejen besluttet, at afgiften sænkes fra 40 øre til 25 øre fra 1. maj i år.