Regeringen vil give skolernes topkarakter et plus i enden

I et fælles udspil lægger uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) og undervisningsminister Merete Riisager (LA) op til, at det nye 12+ indføres som en udmærkelse for den ekstraordinære præstation.

Topkarakteren 12 får nu muligheden for et plustegn i halen, når de dygtigste elever i skoler, gymnasier og på videregående uddannelser går til eksamen.

- Vi har et politisk ønske om at belønne dem, der tør gøre noget ekstra og bringe sig selv lidt i spil, og der mener vi, at 12+ er en god løsning.

- Vi vil gerne væk fra den nuværende perfekthedskultur, hvor man har den her mangelskala, der starter fra 12, og så kan du ellers fejle dig vej ned ad skalaen, siger Tommy Ahlers.

Det nye 12+ bliver ikke som det tidligere 13-tal en karakter, der kan være med til at trække de studerendes karaktergennemsnit op.

Det vil tælle på samme måde, som et 12-tal gør i dag.

Alligevel tror Merete Riisager, at eleverne i grundskolen og på ungdomsuddannelserne vil tage godt imod det nye tiltag.

- Alle mennesker har behov for at strække sig efter noget - også de meget dygtige.

- Et 12+ vil derfor være motiverende for alle, for det er altid inspirerende at se, at der er nogle, der sprænger rammen og gør det ekstra godt. Det bliver vi andre ikke dummere eller dårligere af, siger hun.

Læreren eller eksaminatoren skal i de tilfælde, hvor de giver et 12+, lave en individuel skriftlig begrundelse for udmærkelsen.

Den skriftlige begrundelse skal ifølge ministrenes forslag printes på eksamensbeviset.

Før 12+ kan blive en realitet, skal en arbejdsgruppe dog formulere kriterierne for at give den særlige udmærkelse.

Arbejdsgruppen er endnu ikke nedsat, og ifølge Tommy Ahlers bliver det nye 12+ derfor tidligst indført i 2020.

Samme arbejdsgruppe skal også se på, om de spring, der i dag er i karakterskalaen, er for store - især i midten af skalaen.

Ahlers vil derfor have arbejdsgruppen til at overveje, om det nuværende 7-tal kan erstattes af et 6-tal og et 8-tal.